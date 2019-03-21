تجنب نيران العدو باستخدام مصائد الحرارة...مناورات "سو-35إس" في سوريا (فيديو)

أجرى الطيارون الروس تدريبات من قاعدة حميميم الجوية في سوريا وعملوا في حالات الطوارئ.

أجرى الطيارون الروس رحلات تدريبية في سوريا. أقلعت مقاتلات "سو-35إس" من القاعدة إلى السماء.

في الجو، تدرب الطيارون على العمل في حالات الطوارئ، بما في ذلك الهروب من نيران العدو باستخدام مصائد الحرارة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد انخفض الآن عدد الرحلات الجوية القتالية. ومع ذلك، لا يزال الطيارون يقومون بمهام الاستطلاع والتدريب الجوي.

بالإضافة إلى طائرات "سو-35إس"، تناوب مروحيات "مي-8" هناك.

يعترف الطيارون بأن هذه تجربة فريدة بالنسبة لهم: نظرًا للتنوع، يجب أن يتم الهبوط في كثير من الأحيان بدقة عالية.