موعد أول رحلة لأحدث طائرة روسية

أعلن مصدر في صناعة الدفاع إن أول رحلة لطائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-112في" ستتم في أواخر مارس/آذار - أوائل أبريل/نيسان.

وقال مصدر لوسائل إعلام روسية: " في نهاية مارس — بداية أبريل، يجب أن تنطلق الطائرة إلى الجو، كل شيء جاهز لذلك".

© Sputnik . Sergey Mamontov طائرة "إيل-112 في" تستعد لرحلتها الأولى في شهر فبراير

وأوضح أن المشاكل مع الدوارات في المحركات تم حلها بالكامل.

وأضاف مصدر آخر في صناعة الدفاع أنه في الوقت الحالي، في VASO في فورونيج، حيث ستنطلق الطائرة "إيل-112في"، فإن العمل التحضيري مستمر "على مدار الساعة تقريبًا، ودون أيام عطلة".

وفقًا للمصدر، سترافق الطائرة "آ إن-26" طائرة "إيل-112في" في أول رحلة. وقال المصدر: "سوف تسير بالتوازي، بنفس الارتفاع والسرعة، للتحقق من معايير التشغيل للأنظمة المختلفة".

في وقت سابق في وسائل الإعلام كانت هناك تقارير عن مشاكل في محرك "إيل-112في".

يتم تطوير طائرة النقل العسكرية الخفيفة "إيب-112في" لنقل ما يصل إلى خمسة أطنان من الأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية والأفراد والهبوط بها.