"إف - 35" لن تحلق في السماء... مقاتلات النرويج تواجه 3 أزمات خطيرة (فيديو وصور)

تعد النرويج من الدول المعدودة، التي تخطط لاستبدال أسطولها الجوي الكامل بمقاتلات "إف - 35" الأمريكية، لكنها تواجه 3 عقبات ربما تجعل طائراتها غير قادرة على خوض معارك جوية.

ووفقا للموقع الرسمي لمقاتلات "إف — 35"، فإن النرويج بدأت المشاركة في مشروع المقاتلة الأمريكية، منذ عام 2008، وفي عام 2015، تم كشف النقاب عن أول نسخة من الطائرة، التي يطلق عليها "إف — 35 إيه"، بمشاركة مسؤولين نرويجيين وأمريكيين، في إحدى منشآت شركة "لوكهيد مارتين" المصنعة للطائرة.

وتخطط النرويج لامتلاك 52 مقاتلة "إف — 35"، ضمن سعيها لامتلاك أسطول جوي قوي بديلا عن مقاتلاتها القديمة طراز "إف — 16".

وفي عام 2017، حصلت النرويج على أول نسخة من الطائرة طراز "إف — 35 إس"، وتقوم إحدى شركاتها بتطوير صواريخ (جو — أرض) يمكن استخدامها على متن الطائرة، التي ستعمل في القوات الجوية النرويجية.

The 5-hour @LockheedMartin F-35 mock-up build, coming to you in 25 seconds. See how the world’s most advanced fighter jet made it into our hangar! ⚡️ #WeArePW #F35 #avgeek pic.twitter.com/LUjoES2Wnk — Pratt & Whitney (@prattandwhitney) March 17, 2019

لكن المقاتلات الخارقة، التي تسعى النرويج لاستخدامها على نطاق واسع، ربما لا تستطيع خوض معارك جوية في المستقبل، بحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أشارت فيه إلى وجود 3 مشاكل تواجه الطائرة.

ولفت التقرير إلى نقص عدد الطيارين، الذين يمكنهم قيادة مقاتلات "إف — 35 إس"، ونقص الفنيين المحترفين، إضافة إلى التكلفة الباهظة للتشغيل.

ولفتت تقرير نشرته صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية، إلى قول قائد القوات الجوية النرويجية اللواء تونجي سكينارلاند، إن حصول بلاده على مقاتلات "إف — 35" سيجعلها تمتلك واحدة من أكثر الأساطيل الجوية تطورا في العالم، مضيفا: "لكن مصدر القلق الأكبر هو أن نمتلك التمويل الكافي لتشغيل هذه الطائرات".

وأضافت سكينارلاند، أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الطيارين المطلوبين لتشغيل تلك الطائرات، والعدد الفعلي للطيارين الموجودين، ويضاف إلى ذلك نقص عدد الفنيين المسؤولين عن صيانة الطائرات.

I also spent a few hours at RAF Mildenhall today, 18/03/19

RAF C-17, ZZ173, doing numerous circuits was very nice

An RAF Marham F-35 Lightning II also made a fleeting appearance 😀@RAFMildenhall @RAFBrizeNorton @StnCdrBZN @RAFMarhamMedia @RoyalAirForce pic.twitter.com/7XE0hhFTXi — Roger Whitcomb (@milairpix) March 18, 2019

وتابعت: "المشكلة الثالثة هي أننا نمتلك سلاحا باظه التكلفة، لكننا لا نملك اقتصادا يمكنه من الإنفاق على تشغيل تلك الطائرات بصورة كاملة بسبب نقص الخبرات".

You voted and this week's Airman Top Shot comes from Staff Sgt. Jensen Stidham! 📷



An F-16 Viper, F-35 Lighting II and F-22 Raptor fly in formation during the Heritage Flight Course at Davis-Monthan Air Force Base, Ariz., March 2, 2019. pic.twitter.com/5el36YsVmf — Airman Magazine (@AirmanMagazine) March 13, 2019

ولفت التقرير إلى أن تكلفة ساعة تشغيل مقاتلات "إف — 35" تصل إلى 13 ألف دولار، بينما تصل تكلفة تدريب الطيار الواحد، الذي يمكنه قيادة "إف — 35" هي 7 ملايين دولار.

Very sad. Prayers for Lt. Col. Matthew Hayden’s family. https://t.co/aSCjvrjvRs — Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) March 19, 2019

وذكر التقرير أن هذه التكاليف تمثل عبئا ماليا على اقتصاد النرويج، الذي يجري استثمارات كبيرة في مجال القوات الجوية.

واستلمت النرويج 9 طائرات حربية من هذا الطراز، حتى الآن، وبلغت تكلفتها الإجمالية 160 مليار، إضافة إلى 7 طائرات أخرى يتم اختبارها في أمريكا، ضمن خطة لامتلاك 52 طائرة لتحديث أسطولها الجوي.