اللحاق بروسيا...ما هي الأسلحة الأسرع من الصوت التي تطورها الولايات المتحدة

بدأ البنتاغون في إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا النوع من الأسلحة على خلفية النجاحات الروسية في تطويرها.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له يوم 20 مارس/ آذار، أنه عند إنشاء قوات فضائية، يجب على الولايات المتحدة أن تركز أولاً على إنشاء أسلحة وأنظمة دفاعية تفوق سرعة الصوت.

موقف غير عادي

في العقود الأخيرة، ذكرت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أن قواتها المسلحة ليس لها نظائر في العالم. حتى يومنا هذا، فإن الولايات المتحدة هي الرائدة المطلقة في الإنفاق الدفاعي. في أغسطس/آب 2018، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميزانية دفاعية قياسية — تبلغ 716 مليار دولار، ولم تنفق الصين والمملكة العربية السعودية وروسيا مجتمعين في عام 2018 على الدفاع حتى نصف هذا المبلغ.

US Air Force / Joe Davila البنتاغون يطلب ملياري دولار لتطوير أسلحة أسرع من الصوت

ومع ذلك، في نفس العام، كانت واشنطن في موقف حرج للغاية. كانت روسيا هي الدولة الوحيدة التي وضعت سلاحاً يفوق سرعة الصوت في الخدمة القتالية التجريبية. في آذار (مارس) 2018. في فبراير/شباط 2019، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء الإنتاج الضخم لنظام صاروخي استراتيجي "أفانغارد" من المفترض أن تصل سرعته القصوى إلى أكثر من 20 ضعفًا عدد ماخ) واجتاز صاروخ "تسيركون" الاختبار بنجاح وكانت سرعته أكثر 8 أضعاف من سرعة الصوت.

في أغسطس، اختبرت الصين أول جهاز يفوق سرعة الصوت — Xingkong-2 سرعته تصل إلى 6 ماخ(أكثر من 7.1 ألف كم / ساعة.

على خلفية هذا كله، وعد مدير مكتب برامج البحوث المتقدمة في وزارة الدفاع (DARPA) ، ستيفن ووكر، بإجراء العديد من الاختبارات لأسلحة تفوق سرعة الصوت في عام 2019 ، وجون رود ، نائب رئيس وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، ووصف سلاح الجو الروسي بأنه أحد "التهديدات الحقيقية" لأمن الدولة الأمريكية.

في ديسمبر / كانون الأول، اضطر مكتب التدقيق في الولايات المتحدة (مكتب المحاسبة الحكومي) إلى الاعتراف بأن واشنطن لم يكن لديها وسائل حماية ضد هذه الأسلحة.

الأسلحة القديمة والجديدة

كجزء من برنامجPrompt Global Strike (Fast Global Strike) ، الذي يتضمن إنشاء أنظمة أسلحة هجومية قادرة على شن ضربة بأسلحة غير نووية في أي وقت على أي نقطة في الكوكب في أقصر وقت ممكن، أجرت الولايات المتحدة سابقًا اختبارات لنظائر "أفانغارد" المحتملين Avant-garde — Advanced Hyperersonic Weapon (AHW). ومنذ عام 2010 ، تجرى اختبارات صاروخ كروز أسرع من الصوت X-51A.

US Air Force / Joe Davila الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت (فيديو)

يوجد مشروع آخر، قيمته 63.3 مليون دولار وقعه البنتاغون مع شركة رايثيون في أوائل مارس 2019 ، أطلق عليه اسم Tactical Boost Glide.

برنامج أمريكي آخر نفذته DARPA وسلاح الجو الأمريكي، Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) ، يتضمن إنشاء سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت مع محرك طائرة نفاثة. جنبا إلى جنب مع الجيش الأمريكي، تعمل DARPA على مشروع Operational Fires، والذي يتضمن تطوير وعرض نظام أرضي فرط الصوت.

أخيرًا، تعمل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على نظائر محتملين ل"كينجال" الروسي Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) وأسلحة الاستجابة السريعة Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) .