القوات البحرية الروسية تحصل على 16 سفينة حربية وغواصة هذا العام

ستقوم شركة بناء السفن المتحدة (USC) في عام 2019 بإطلاق 16 سفينة حربية وغواصة من أنواع مختلفة إلى الماء من أجل الأسطول العسكري الروسي.

وأعلن رئيس الشركة ألكسي رحمانوف، في المؤتمر العلمي والتجاري المخصص للاحتفال بعيد ميلاد الشركة الثاني عشر، أنه سيتم إطلاق 16 سفينة حربية وغواصة إلى الماء.

© Sputnik . Press-service of JSC "PO "Sevmas" وزارة الدفاع الروسية تعرض بالفيديو اختبار غواصة "بوري" الجديدة

وأضاف رئيس الشركة أن أول غواصة سوف تخرج من أحواض بناء السفن "أدميرالتيسك" الغواصة من مشروع 636. هذه غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "فارشافيانكا" (الثقب الأسود وفقا لتسمية الناتو). يوجد لدى أسطول البحر الأسود 6 غواصات من هذا الطراز. ويخطط أن يبنى 6 غواصات أيضا لأسطول المحيط الهادئ.

وكان قد أعلن رحمانوف، في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية ستحصل على أول غواصة من مشروع "ياسن-إم" في هذا الربيع.