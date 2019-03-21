القوات البحرية الروسية تحصل على 16 سفينة حربية وغواصة هذا العام

وأعلن رئيس الشركة ألكسي رحمانوف، في المؤتمر العلمي والتجاري المخصص للاحتفال بعيد ميلاد الشركة الثاني عشر، أنه سيتم إطلاق 16 سفينة حربية وغواصة إلى الماء.
وأضاف رئيس الشركة أن أول غواصة سوف تخرج من أحواض بناء السفن "أدميرالتيسك" الغواصة من مشروع 636. هذه غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من طراز "فارشافيانكا" (الثقب الأسود وفقا لتسمية الناتو). يوجد لدى أسطول البحر الأسود 6 غواصات من هذا الطراز. ويخطط أن يبنى 6 غواصات أيضا لأسطول المحيط الهادئ.
وكان قد أعلن رحمانوف، في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية ستحصل على أول غواصة من مشروع "ياسن-إم" في هذا الربيع.
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