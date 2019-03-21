فرقاطة روسية تعبر قناة السويس وتدخل البحر الأحمر

عبرت مجموعة من سفن أسطول الشمال بقيادة فرقاطة "أدميرال غورشكوف" قناة السويس، اليوم الخميس، ودخلت البحر الأحمر.

قال رئيس الدائرة الصحفية للأسطول الشمالي، الكابتن الأول فاديم سيرغا، إن عبور قناة السويس استغرق عدة ساعات. كانت المهمة الرئيسية هنا هي ضمان المناورة الآمنة لمجموعة السفن في ظروف الملاحة المكثفة. وتضم المجموعة سفينة لوجستية متعددة الوظائف "إلبروس" وقارب إنقاذ "نيكولاي تشيكر". وانطلقت الفرقاطة في رحلة طويلة لأول مرة.

© Sputnik . Alexandr Galperin فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تقوم بمهام مختلفة في بحر بارنتس

وأضاف الكابتن أن تم اتخاذ تدابير لمكافحة التخريب ومكافحة الإرهاب خلال الإبحار على متن الفرقاطة.

بشكل عام، منذ بداية الرحلة الطويلة، قطع البحارة في بحر الشمال بالفعل أكثر من 5900 ميل بحري. "الأدميرال غورشكوف" سيعمل وفقًا للخطة الموضوعة في مياه البحر الأحمر.

وقد انضمت فرقاطة "أدميرال غورشكوف" إلى الأسطول الشمالي، يوم 8 أيلول/سبتمبر من العام الماضي. وتعتبر أول سفينة تحمل على متنها صواريخ "كاليبر" في الأسطول الشمالي. وقد انتقلت الفرقاطة بين الأساطيل الروسية مرارا لاختبار منظومات الدفاع الجوي ومدفعية الصواريخ. وقد عبرت السفينة خلال الاختبارات أكثر من 80 ألف ميل، ونفذت أكثر من 62 مناورة، بما في ذلك 16 عملية إطلاق للنار.