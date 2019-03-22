المروحية الأمريكية الفائقة السرعة تجري أول رحلة (فيديو)

وقال دان سبور نائب رئيس شركة "سيكورسكي" في بيان: "تم تصميم الطائرة "ديفينت اس بي —1" لتطير بضعف سرعة أداء طائرات الهليكوبتر التقليدي، ولديها ضعف المدى، مع المحافظة على صفات طائرات الهليكوبتر التقليدية".

وتابع البيان: "التطوير الجديد مصمم لتلبية طلب السلطات الأمريكية بزيادة سرعة ومدى طيران المروحيات".

وقال البيان الصحفي: "من المتوقع أن تدخل المروحية في الخدمة في عام 2030".

وتأتي هذا المروحية نتيجة لمشروع مشترك بين شركتي "سيكورسكي" و"بوينغ".

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب آلية تحرك الطائرة التي تتميز بمروحيتين أعلاها.