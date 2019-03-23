مواصفات "المفترس الأمريكي" الذي اصطادته دفاعات "أنصار الله" الجوية

اصطادت الدفاعات الجوية اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء الجمعة، الطائرة الأمريكية المسماة بـ"المفترس الأمريكي" أثناء تحليقها في سماء صنعاء.

و"المفترس Predator MQ-1" هي طائرة بدون طيار متعددة الأغراض صنعتها شركة "جنرال أتوميكس" لسلاح الجو الأمريكي، تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وطاقم الطائرة (ليسوا على متنها) يتألف من 82 شخصا، وذلك لمهمة تتراوح 24 ساعة، وهي تحتاج إلى طيار أو قائد على الأرض وشخصين للتعاطي مع المعطيات الآتية من أجهزة القياس.

ويتم التحكم في "المفترس" عن طريق محطة أرضية متصلة مع الطائرة عن طريق الساتل بذبذبة HF طولها 6.25 متر ونظام استقبال "C Band". وتتكون هذه الطائرات من وحدات موحدة الكهربائية والميكانيكية والراديو الإلكترونية المستخدمة في الطائرات المأهولة.

والطائرة مزودة بآلات تصوير للرؤية في النهار والليل مع أجهزة قياس الأشعة تحت الحمراء كما أنها مزودة بنظام رادار، ويمكن تسليحها بصاروخين موجهين للدبابات (تحت كل جناح)، وتنفيذ استهداف باستخدام الليزر.

وطائرة المفترس تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار، ولديها محرك نوع Rotax 914 بـ4 اسطوانات قوته 101 حصان، ويبلغ طولها 8.22 متر وارتفاعها 2.1 متر، وطول الأجنحة 14.8متر.

والطائرة قادرة على التحليق على ارتفاع 7620 متر، ووزن الطائرة الصافي 512 كيلوا جرام، في حين يبلغ وزنها محملة 1020 كيلو جرام، وسرعتها70 عقدة تقريبا، ويبلغ مداها 1100 كيلو متر.

نفذت الطائرة رحلتها الأولى عام 1994، بينما نفذت للمرة الأولى تجربة إطلاق صواريخ AGM-114 Hellfire المضادة للدبابات من طراز Predator UAV في قاعدة Nellis الجوية، فبراير/شباط 2001.

ويعتمد سلاح الجو الأمريكي على هذه الطائرة في العمليات القتالية وخلال السنوات العشرة الماضية استخدمت الدرون ريبر MQ-9 Reaper جنبا إلى جنب مع طاقم الدرون بريدتور، وتوفر هذه الطائرات الدعم المتواصل في اشتباكات العمليات القتالية.

وأعلنت "أنصار الله" في وقت سابق مساء اليوم، إسقاط الدفاعات الجوية للجماعة طائرة استطلاع حديثه لقوات التحالف العربي في أثناء تحليقها في سماء مديرية همدان شمال غربي العاصمة.

وتعد الطائرة هي الثالثة من نوعها التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها، حيث قالت الجماعة في الثامن عشر من أبريل الماضي إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة "إم كيو —9" في محافظة الحديدة، سبقتها طائرة من ذات النوع في الأول من أكتوبر 2017 في العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم طائرات من هذا الطراز في اليمن ضد مسلحي "القاعدة"، وبعد عام 2015 استخدمت قوات التحالف العربي نفس الطراز في معاركها ضد "أنصار الله" و"المؤتمر".