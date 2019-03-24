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05:30 24 مارس/ آذار 2019
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    تدريبات Red Flagالعسكرية في الولايات المتحدة

    شاهد... القوات الجوية السعودية تختتم مناورات "العلم الأحمر" في أمريكا

    © REUTERS / US AIR FORCE
    رصد عسكري
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    اختتمت القوات الجوية السعودية اليوم في قاعدة "نلس" الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية مناورات تمرين "العلم الأحمر 2019"، الذي شهد أكثر من 800 طلعة جوية.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، خاضت خلالها الأطقم الجوية عدداً من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية وأثبت فيها الطيارون السعوديون كفائتهم القتالية العالية وقدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.

    الجيش السعودي
    © Sputnik . AYEZ NURELDINE
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    وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري أن هذه المشاركة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل المهارات وتطويرها بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة، مما يظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها من تطور وتميز على المستوى العالمي.

    وأكد العقيد بن شري أن الأطقم الجوية والفنية حققت نجاحاً متميزاً وبمستوى عال من الدقة والاحترافية وتكللت جميع الطلعات الجوية بالنجاح، مشيرا بدعم الملك سلمان القائد الأعلى للقوات العسكرية، غير المحدود الذي جعلت الجيش السعودي بمختلف أفرعه على قدر عال من الاحترافية في التدريب والتأهيل.

    وأضاف أن هذه التمارين ستعود بالفائدة الكبيرة على المشاركين من أطقم جوية وفنية وإدارية لتنمي مهاراتهم وتصقلها وتكسبهم الثقة بالنفس وحسن التصرف بالمواقف الحقيقية حيث تعد هذه التمارين ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتطوير الجاهزية القتالية، وللتدريب في بيئات جوية وقتالية حقيقية ومختلفة.

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    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, أخبار السعودية, مناورات عسكرية, مناورات العلم الأحمر 2019, القوات الجوية السعودية, الجيش السعودي, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية
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