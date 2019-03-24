شاهد... القوات الجوية السعودية تختتم مناورات "العلم الأحمر" في أمريكا

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، خاضت خلالها الأطقم الجوية عدداً من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية وأثبت فيها الطيارون السعوديون كفائتهم القتالية العالية وقدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.
اختتام مناورات تمرين "العلم الأحمر 2019".https://t.co/9Ik05f2OXx#واس pic.twitter.com/zEtT44qXC6— واس (@spagov) March 23, 2019
وأكد العقيد بن شري أن الأطقم الجوية والفنية حققت نجاحاً متميزاً وبمستوى عال من الدقة والاحترافية وتكللت جميع الطلعات الجوية بالنجاح، مشيرا بدعم الملك سلمان القائد الأعلى للقوات العسكرية، غير المحدود الذي جعلت الجيش السعودي بمختلف أفرعه على قدر عال من الاحترافية في التدريب والتأهيل.
وأضاف أن هذه التمارين ستعود بالفائدة الكبيرة على المشاركين من أطقم جوية وفنية وإدارية لتنمي مهاراتهم وتصقلها وتكسبهم الثقة بالنفس وحسن التصرف بالمواقف الحقيقية حيث تعد هذه التمارين ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتطوير الجاهزية القتالية، وللتدريب في بيئات جوية وقتالية حقيقية ومختلفة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)