أحدث مروحيات "الصياد الليلي" تحلق فوق سوريا (فيديو)

تم رصد المروحية الهجومية مي-28 إن إم "الصياد الليلي" وهي تحلق فوق محافظة حماة السورية.

وكانت تعمل جنبا إلى جنب مع طائرة "مي-24"، ويمكن تمييزها بواسطة كرة الرادار الموجودة على المروحة، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

وكان قد أعلن في وقت سابق أنه تم إرسال نموذج أولي من "مي-28 إن إم" إلى حميميم من أجل الاختبار في ظروف الصحراء وظروف درجات الحرارة العالية والعواصف الترابية والتحقق من عمل نظام الرادار الجديد.

والفرق الرئيسي بين المروحية المحدثة والنسخة السابقة، بالإضافة إلى الرادار الجديد نظام التحكم المزدوج، فإنه يمكن قيادة الطائرة إذا لزم الأمر من قبل الطيار المشغل.

وقد تم تحديث جميع مكونات "مي-28" تقريبا، مثل هيكل الطائرة والمحرك ونظام الملاحة والاتصال، وأصبحت المروحية قادرة على العمل مع الطائرات غير المأهولة واستخدام صواريخ بعيدة المدى لم يسبق لها مثيل.

وتم تجميع "الصياد الليلي" في روستوف نا دانو (روستوف على نهر الدون)، وسيتم تسليم أول دفعة لوزارة الدفاع الروسية في أبريل/نيسان.