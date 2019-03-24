الطائرة التركية "أنكا أكسونجر" تحلق في الجو لأول مرة (فيديو)

قام النموذج الأولي من الطائرة دون طيار التركية والمزودة بمحركين "أنكا أكسونجر" أو ANKA-2 بأول رحلة في الجو يوم 20 مارس/آذار عام 2019.

وطورت الطائرة وصنعتها جمعية صناعة الطائرات التركية (TAI)، وفقا لموقع bmpd.

استغرقت الرحلة الأولى 4 ساعات و20 دقيقة وتوجت بهبوط أوتوماتيكي ناجح. تم عرض النموذج الأولي لـ "أنكا أكسونجر" رقم 18-001 لأول مرة في 8 فبراير/شباط 2019.

ولم يتم الكشف عن المواصفات الكاملة، بما في ذلك الوزن. ولكن ذكر أن الطائرة يجب أن يكون لها كتلة حمولة قدرها 750 كغم (بما في ذلك الأسلحة الموجهة)، وستكون قادرة على الارتفاع من 20-25 ألف قدم (6100-7600 م) في المستقبل — ما يصل إلى 40 ألف قدم (12200 م) ، ومدة الرحلة أكثر من 24 ساعة.

الطائرة مزودة بمحركين مكبس PD-170 بقوة 170 حصان لكل منهما، تم تطويره بواسطة قسم بناء المحركات في TEI. على ما يبدو، تم تثبيت محركات مستوردة على النموذج الأولي.