بالفيديو...اختبار "الوحش المدمر" على المنحدرات وفي الثلج

ويمكن لمستخدمي الإنترنت أن يروا في غضون 25 ثانية كيف تتغلب المدرعة الثقيلة المصنوعة على قاعدة دبابة "تي-72"، بسهولة على المنحدرات والطرق الوعرة وكيف تدور في مكانها.

يذكر أن "تيرميناتور" قادرة على محاربة الدبابات والمركبات المدرعة وأهداف العدو المدرعة الأخرى، وكذلك تدمير منشآت إطلاق النار. وهي مسلحة بأربعة صواريخ "أتاكا-تي". ومدفعيتين أليتين عيار 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62، وهي قادرة على تدمير قوى العدو العاملة ورماة القنابل والمنظومات المضادة للدبابات.

كتلة بي إم بي تي تبلغ 44 طن، الطاقم مكون 5 أشخاص، سرعتها القصوى على الطريق السريع 65 كيلومتر في الساعة، ويبلغ احتياطي الطاقة 550 كيلومتر. وتستطيع "تيرميناتور" التغلب على الخنادق التي يصل عرضها إلى 2.8 متر والجدران التي يصل ارتفاعها إلى 85 سم.

في عام 2017 ، تم اختبار بي إم بي تي في سوريا، حيث أظهرت نتائج جيدة.