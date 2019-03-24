اختبار طائرة روسية نادرة (فيديو)

تم اختبار طائرة التدريب بعد الإصلاح في مصنع إصلاح الطائرات في مينسك.

ويظهر في الفيديو بوضوح كيف أن الطائرة التي نقش عليها "أسطول البحر الأسود" وصورة دولفين تسير أولا عدة مرات على طول المدرج وتتحقق من عمل الفرامل والتوربينات وعاكس الدفع، وبعد ذلك تقلع.

ووفقا لشهود عيان، استغرقت الرحلة حوالي 3 ساعات وبعد ذلك فقط عادت الطائرة إلى القاعدة.

ويدل نفش "أسطول البحر الأسود" إلى أن هذه الطائرة تابعة إلى قاعدة البحرية الروسية في إقليم كراسنودار.

تو-134 أو بي ل- طائرة تدريب صممها مكتب توبوليف في بداية الثمانينات على أساس طائرة الركاب تو-134. الآن هي في خدمة القوات البحرية الروسية وتستخدم لتعليم الطلاب ودعم مهارات الطيارين.

ويبلغ مدى طيرانها دون إعادة التزود بالوقود 2300 كيلومتر، وهي قادرة على حمل حمولة قتالية تبلغ 8.2 طن. تستطيع الارتفاع إلى مسافة حوالي 12 كيلومترًا ، وتبلغ سرعتها 890 كم في الساعة.