بالفيديو...وصول طائرة عسكرية روسية إلى فنزويلا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعية فيديو يظهر فيه هبوط طائرة النقل العسكرية الروسية "أن-124" في مطار فنزويلي.

ويظهر في الفيديو طائرة النقل وهي تهبط في مطار "مايكيتيا" الدولي في كراكاس.

وأفادت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، في وقت سابق، بأن طائرتين روسيتين وصلتا إلى فنزويلا- طائرة النقل العسكرية "أن-124" وفيها 35 طنا من الحمولة، وطائرة الركاب إيل-62 وفيها 99 عسكريا. ومن بين الذين وصلوا العقيد فاسيلي تونكوشكوروف، النائب الأول للقائد الأعلى للقوات البرية الروسية.

Uno de los dos aviones rusos que llegaron ayer a la rampa presidencial en Maiquetía, #Venezuela. 99 militares y el Ministro de la Defensa Ruso, y otro avión con "materiales". pic.twitter.com/Slu1phlB7e — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) March 24, 2019

وكتب الصحفي الفنزويلي هافير مايوركا في التويتر أنه تم استقبال العسكريين الذين وصلوا من قبل رئيس قسم العلاقات الدولية مارياني ماتا، وممثلي السفارة الروسية والقوات المسلحة الفنزويلية"، وفقا لفيديموستي.

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