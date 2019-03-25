وسائل إعلام أمريكية تقيم مقاتلة "ميغ-29" الفتاكة

يمكن أن تصبح المقاتلة المتعددة المهام من الجيل الرابع "ميغ-29" منافسا خطيرا للطائرات الأمريكية "إف-15" و"إف-16"، وفقا لـ The National Interest.

وذكرت المجلة الأمريكية أنه في عام 1997، اشترت الولايات المتحدة 20 طائرة من طراز ميغ 29 من مولدوفا وتمكنت من تقييمها في ذلك الوقت.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh "ميغ-29" تثبت كونها أروع مقاتلات التفوق الجوي

وأشارت المجلة إلى أن طائرة ميغ 29 "كانت طائرة قادرة على المناورة وفتاكة بالنسبة لوقتها". وتفوقت المقاتلة السوفيتية بعدد من الخصائص على الأمريكية، لكنها كانت تفتقر إلى إلكترونيات الطيران.

في نفس العام، حصلت دولة أخرى خارج الاتحاد السوفيتي السابق على طائرة ميغ 29 — إسرائيل. كانت الطائرة ميغ-29 هي المقاتلة النفاثة الأكثر تقدماً التي باعتها روسيا إلى الشرق الأوسط — العراق، ثم سوريا- لأن الإسرائيليين رحبوا بفرصة اختبارها وتقييمها.

ويقول المقال إن الطيارين الإسرائيليين أعجبوا كثيراً بها. تختلف طائرة ميغ 29 عن الطائرات الأمريكية التي اعتادوا عليها. في الوقت نفسه، حسب رأيهم، كانت طائرات الميغ "سهلة الطيران". إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها للهبوط في حالة الصعوبة كانت مثيرة للإعجاب بسبب القدرة على تثبيت الطائرة.

لذلك، لاحظ أحد المختبرين أن ميغ-29 لا تساوي F-15 و F-16 فحسب، بل تتفوق عليها بسبب القدرة على المناورة ونسبة الوزن والضغط. وقال: "يجب أن يكون طيارونا حذرين مع هذه الطائرة في المعركة، التي يقودها أحد المحترفين المدربين تدريباً جيداً، إنه خصم خطير".