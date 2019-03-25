أردوغان: تركيا لن تصغي لأمريكا في مسألة شراء منظومة "إس-400" الروسية

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة "إس-400" الروسية، على الرغم من التصريحات الأمريكية.

تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة صحفية مع قناة "TGRT" بأن بلاده لن تتراجع عن خطط شراء منظومة "إس-400" من روسيا، رغم التصريحات الأمريكية التي تندد بالصفقة.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov أنقرة ترد على تهديدات واشنطن حال شراء منظومة "إس 400"

قائلا: "لن تكون هناك خطوات إلى الوراء في صفقة "إس-400"، أما بالنسبة لـ"باتريوت" فإذا قدمت الولايات المتحدة عروضا جيدة فنحن منفتحون أمامهم".

يذكر بأن تزويد تركيا بمنظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، أدى لمشاكل دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة، لتتخذ الحكومة التركية موقفا حازما بعدم التخلي عن صفقة "إس-400"، حتى لو تم شراء المنظومة الأمريكية.

وستقوم روسيا بتزويد تركيا بأربع كتائب من "إس-400" بسعر يصل لـ2.5 مليار دولار، حيث ستقوم تركيا بدفع جزء من المبلغ على أن تدفع الجزء الآخر عن طريق قرض روسي.

وبحسب ما صرح وزير الدفاع التركي، هولوسي أكار، فإن تركيب المنظومة الروسية سيبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.