"مي-35" تشارك في العرض العسكري في باكستان

تم الاحتفال بيوم باكستان في إسلام آباد في 23 مارس/ آذار عام 2019.

ويتم الاحتفال بالعيد الوطني لباكستان منذ عام 1956، عندما أصبحت باكستان جمهورية إسلامية، نتيجة لاعتماد قرار لاهور.

وشارك في هذا العام في العرض العسكري أكثر من 4 آلاف عسكري. وعرض دبابات الخالد والزرقار وأنظمة صاروخية محلية الصنع، وطائرات جي إف-17 وإف-16 وغيرها من المعدات.

One deadly look of Mi-35 from Pakistan Army Aviation!



Photography: Rana Suhaib Photography#Pakistan #PakistanArmy pic.twitter.com/S9N8hCufDw — Developing Pakistan (@DevelopmentPk) March 24, 2019

شاركت مروحيات النقل والقتال "مي-35إم" لأول مرة في العرض العسكري الباكستاني.

ويعتقد بريان كلوكلي، الملحق العسكري السابق لأستراليا في باكستان، أن ظهور تكنولوجيا روسية جديدة في الأحداث الاحتفالية في إسلام أباد يجب أن يكون إشارة إلى الولايات المتحدة. ووفقا له، هذه هي الطريقة التي أظهرت السلطات فيها "الانجراف عن الولايات المتحدة كمورد للأسلحة" ، وفقا لديفنس نيوز.

يذكر أن الحفل الرسمي لتسليم "مي-35إم" إلى باكستان جرى في ديسمبر/كانون الأول 2018. وأعجبت "الدبابات الطائرة" الجيش الباكستاني، كثيرا والمفاوضات جارية حاليًا لشراء المزيد من هذه الطائرات.