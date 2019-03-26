بقيمة 3.8 مليار دولار... أمريكا توافق على بيع 25 مقاتلة "إف-16" لدولة عربية

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها وافقت، يوم الاثنين، على بيع 25 مقاتلة "إف-16" من الجيل الجديد للمغرب في صفقة تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار.

© RIA Novosti . Anton Denisov فرصة "إف-16" معدومة في مواجهة "سو-35"

وبحسب " فرانس برس "، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنه بالإضافة إلى المقاتلات الجديدة من طراز "إف-16 بلوك 72/70" المزودة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأسلحتها، وافقت واشنطن على تعديل 23 مقاتلة "إف-16" لسلاح الجو الملكي المغربي لتصبح من الطراز الحديث نفسه مقابل 985 مليون دولار.

وأكد البيان، أن الصفقة "لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة".

ومن حق الكونغرس الأمريكي أن يعترض على الصفقة في مهلة أقصاها 30 يوما.

وأطلقت مقاتلة "إف-16" الأحادية المحرك التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" في 1974، وبيعت أكثر من 4500 مقاتلة منها منذ 1978.

ولا تزال 3 آلاف مقاتلة "إف-16" في الخدمة في 25 بلدا.