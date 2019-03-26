"المتحدي"... مروحية خارقة تنهي مهام "الصقر الأسود" (فيديو وصور)

قالت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن المروحية الجديدة، قامت بأول رحلة طيران تجريبي، قبل أيام، مشيرة إلى أنها تحمل اسم "إس بي — 1" ويطلق عليها اسم "المتحدي".

وأضافت المجلة أن المروحية الجديدة يتم تطويرها بواسطة شركة "سيكورسكي بوينغ"، حيث تم تجهيزها بنظام دفع متطور، لا يجعلها بحاجة إلى مروحة الذيل الموجودة في المروحيات التقليدية.

WATCH SB-1 Defiant makes first flight as part of future US aircraft program https://t.co/9nQkFnJjBV pic.twitter.com/iJ7G93i8YM — Sputnik (@SputnikInt) March 25, 2019

ويتم تجهيز الطائرة الجديدة بنظام دفع يعتمد على مروحية خلفية تجعل الطائرة أسرع وأكثر قدرة على آداء مهامها من المروحيات الأخرى في الجيش الأمريكي.

وذكرت المجلة أن الطائرة يتم تصنيفها ضمن المروحيات المتوسطة، التي يعمل الجيش الأمريكي على تطويرها، لتكون بديلا للمروحية "يو إتش — 60" بلاك هوك، أو (الصقر الأسوط)، التي دخلت الخدمة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتعد السرعة والمدى البعيد والقدرة على التحليق على ارتفاعات عالية، أثناء تنفيذ المهام العسكرية، من أهم المميزات، التي يسعى الجيش الأمريكي لامتلاكها في مروحية عسكرية جديدة، تحمل أحدث التقنيات العسكرية في هذا المجال.

ويمكن للمروحية الجديدة "المتحدي" أن تحمل 12 جنديا، إضافة إلى طاقمها المكون من 4 أشخاص، ويمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 400 كم/ الساعة، وهو ما يجعلها أسرع من مروحية "بلاك هوك" الموجودة في الجيش الأمريكي حاليا.