ردا على التهديدات...فنزويلا تنشر "إس-300" بالقرب من كاراكاس (صور)

تم نشر بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات ومراكز القيادة والرادار في قاعدة الكابتن مانويل ريوس الجوية بالقرب من كاراكاس.
ووفقا لمجلة Military Watch ، فإن أنظمة "إس-300في إم" ربما تكون أقوى وسيلة لردع الولايات المتحدة، موجودة في أسلحة فنزويلا.
#Breaking: #Venezuela releases the S-300 from mothballs. Preparing for an #American attack? pic.twitter.com/T0dK2isvaH— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) February 7, 2019
منظومة "إس-300في إم"- معدلة عن "إس-300" (بعد إس-300في4) وهي متخصصة في اعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.
وتتيح منصة المنظومة العمل في ظروف الطرق الوعرة. مجهزة بالوسائل الحديثة للحرب الإلكترونية، والتي هي "يمكن مقارنتها" ب"إس-400".
في عام 2013، تم تسليم فنزويلا كتيبتين من "إس-300".
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