ردا على التهديدات...فنزويلا تنشر "إس-300" بالقرب من كاراكاس (صور)

نشرت أنظمة "إس-300في إم"، القادرة على ضرب 24 هدفا في نفس الوقت، بالقرب من عاصمة فنزويلا. سوف تكون قادرة على حماية المواقع المهمة من الصواريخ الباليستية والطائرات الحربية.

تم نشر بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات ومراكز القيادة والرادار في قاعدة الكابتن مانويل ريوس الجوية بالقرب من كاراكاس.

ووفقا لمجلة Military Watch ، فإن أنظمة "إس-300في إم" ربما تكون أقوى وسيلة لردع الولايات المتحدة، موجودة في أسلحة فنزويلا.

منظومة "إس-300في إم"- معدلة عن "إس-300" (بعد إس-300في4) وهي متخصصة في اعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.

وتتيح منصة المنظومة العمل في ظروف الطرق الوعرة. مجهزة بالوسائل الحديثة للحرب الإلكترونية، والتي هي "يمكن مقارنتها" ب"إس-400".

في عام 2013، تم تسليم فنزويلا كتيبتين من "إس-300".