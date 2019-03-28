الهند تطلق صاروخا مضادا للأقمار الصناعية لتدخل نادي الأربع الكبار (فيديو)

اختبرت الهند بنجاح صاروخا مضادا للأقمار الصناعية، والذي دمر قمرا على ارتفاع وصل لحوالي 300 كيلومترا.

الصاروخ الهندي المضاد للأقمار الصناعية استطاع الوصول لهدفه في زمن وصل لثلاث دقائق، لينجح بتدميره، ونشرت وكالة "ANI" مقطعا مصورا لتجربة الصاروخ.

وتحدث رئيس الوزراء الهندي في حديث وجهه للشعب عن دخول الهند لقائمة البلدان التي تمتلك هذا النوع من الصواريخ حيث أصبحت رابع دولة في العالم بعد أمريكا، روسيا والصين التي تمتلك هذا النوع من الصواريخ.

Moment when India created history. First video of the anti-satellite missile that shot down a Low Earth Orbit (LEO) satellite in space, 300 km above the earth's surface. Watch the Mission Shakti of India! India fourth country to set this benchmark successfully. pic.twitter.com/t0M0LwVTgq — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) ٢٧ مارس ٢٠١٩

يذكر بأنه في أبريل/نيسان من العام الفائت، نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي تقريرا حول ما أسماه "تقييم التهديدات الفضائية —2018".

وبحسب التقرير، فإنه نشر قائمة بالدول التي من الممكن أن تمتلك أسلحة تشكل تهديدا على الأقمار الصناعية الأمريكية، وضمت القائمة دولا كالصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية.