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14:27 28 مارس/ آذار 2019
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    منظومة إس-300 للدفاع الجوي تطلق صاروخا

    المنظومات التي صدت الهجوم الإسرائيلي على حلب...هل شاركت "إس-300"

    © Sputnik . Mihail Mokrushin
    رصد عسكري
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    قال مصدر عسكري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مواقع عسكرية شرق حلب وأسقطت القسم الأكبر من الأهداف المعادية.

    وقال المصدر إن العدوان استهدف مواقع عسكرية في محيط مطار حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية وفي منطقتي النقارين وجبرين شرق حلب.

    وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على مدينة حلب.

    وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أنه في حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء تصدت وسائط الدفاع الجوي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

    ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي تورطه في الهجوم الجوي على حلب حتى الآن.

    المنظومات التي شاركت في صد الهجوم الإسرائيلي:

    قال الخبير العسكري في مجلة "أرسنال أوتيتشستفا"، ألكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك" إن "المنظومات الجوية السورية التي في تلك المنطقة وهي "بانتسير" و"بوك" هي التي صدت الهجمات الإسرائيلية على حلب ومن المعروف أنه تم إسقاط أغلب الصواريخ وأنه في الآونة الأخيرة إسرائيل لا تحلق بالطائرات هناك، بل تقوم بمهمامها باستخدام الصواريخ".

     وقد صدت الدفاعات الجوية السورية حوالي 70% من الأهداف.

    ماذا عن "إس-300":

    أكد ليونيكوف أن سوريا لم تستخدم "إس-300" فهي ليست موجودة في تلك المنطقة وأخبر عن مكان وجودها.

    الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
    © Sputnik . Laur Hashem
    عدوان إسرائيلي على حلب والدفاعات السورية تسقط 70 % من الأهداف

    وقال الخبير في هذا الصدد: "إن منظومات "إس-300" ليست موجودة في حلب، وهي الآن تغطي المناطق الساحلية، ولم تشارك في صد الهجمات على حلب".

    في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا قد زودت سوريا بأربع كتائب من صواريخ "إس-300" وأن الجيش المحلي سيتدرب عليها في ثلاثة أشهر. وهي لم تستخدم حتى الآن.

    إس-300: معدلة عن "إس-300" (بعد إس-300في4) وهي متخصصة في اعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة. وتتيح منصة المنظومة العمل في ظروف الطرق الوعرة. مجهزة بالوسائل الحديثة للحرب الإلكترونية، والتي هي "يمكن مقارنتها" ب"إس-400".

    بانتسير: هو نظام دفاع جوي صاروخي — مدفعي عام، صمم لحماية المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك ونظم الدفاع الجوي بعيدة المدى، وحمايتها من جميع وسائل الهجوم الجوي الحالية والمستقبلية، ويستطيع حماية المواقع العسكرية من التهديدات البرية والبحرية.

    بوك: نظام صاروخي ذاتي الدفع متوسط المدى، من نظم صواريخ أرض جو  لديه القدرة على مهاجمة أهداف أرضية كذلك، وصّد ومواجهة صواريخ كروز، والقنابل الذكية، والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة والطائرات دون طيار.

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    الكلمات الدلالية:
    إس-300, سلاح سوريا, إسرائيل, سوريا
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