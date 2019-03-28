أوكرانيا تعلن عن تطوير أسلحة كهرومغناطيسية

أعلنت أوكرانيا إنشاء وبدء إنتاج أسلحة كهرومغناطيسية. يقول الخبراء إنه باستخدام هذه الأسلحة، من الممكن التأثير على المعدات الإلكترونية للعدو المحتمل.

في قائمة الأهداف المحتملة منظومات الطاقة ونقل البيانات. يخطط جنود القوات المسلحة الأوكرانية لتركيب الأسلحة الجديدة على الصواريخ والطائرات دون طيار.

© Sputnik . Mikhail Fomichev أوكرانيا تطور صواريخ تكتيكية جديدة

وقالت الخدمة الصحفية لشركة "سبيتستيخنوإكسبورت" التي تدخل ضمن "أوكروبورونبروم": "سيستخدم هذا النوع من الأسلحة الطاقة الكهرومغناطيسية فقط، لذلك لن يكون له تأثير فتاك على البشر، ولكن ستكون هذه الأسلحة قادرة على تعطيل أي معدات أو مواقع البنية التحتية المزودة بأنظمة إلكترونية".

يجب أن يكون إنشاء نوع جديد من الأسلحة هو بداية إعادة التسلح على نطاق واسع للجيش الأوكراني، والتي أعلن عنها الرئيس بيوتر بوروشينكو سابقًا.