فيديو من قمرة القيادة... مناورات "سو-30" البهلوانية

قامت فرقة "الفرسان الروس" بعرض في معرض LIMA-2019 في ماليزيا، وقامت بمناورات فردية وجماعية.

الفرسان الروس: فرقة استعراض جوي تقدم أداء على مقاتلات "سو-30إس إم" الثقيلة، التي حصل عليها الطيارون في عام 2016. وكانت تقوم بالعروض على مقاتلات "سو-27" قبل ذلك.

في وقت سابق، قال قائد الفرقة، العقيد أندريه أليكسييف، أنه في المستقبل يمكن أن تنتقل الفرقة إلى أحدث مقاتلات من طراز "سو-35" ذات المقعد الواحد.

سو-30: هي مقاتلة متعددة الأغراض. تم تحديثها عن "سو-27أو بي".

سو-35: مقاتلة روسية متعددة الأغراض ذات مقعد واحد فائقة المناورة من الجيل 4 ++. وفقا لخصائصها، الطائرة قريبة جدا من طائرات الجيل الخامس. وهي تحديث عميق لـ "سو- 27".