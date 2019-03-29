بوارج الناتو تدخل البحر الأسود (فيديو)

أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجموعة جديدة من القطع البحرية إلى البحر الأسود.

رصدت وكالة أنباء تركية عبور بوارج الناتو لمضيق البوسفور.

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 28, 2019

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ودخلت 3 بوارج للناتو البحر الأسود هي مدمرة "أفيرتسين" الهولندية وفرقاطة "تورونتو" الكندية وفرقاطة "سانتا ماريا" الإسبانية. ورافقتها فرقاطة "غيليبولو" التركية.

وضمت مجموعة القطع البحرية التي أرسلها الناتو إلى البحر الأسود ناقلة الوقود الفرنسية "فار"، ولكنها رست في استانبول ولم تدخل البحر الأسود.

.@nato @SNMG_2 frigates, flagship @kon_marine De Zeven Provinciën-class @Zr_Ms_Evertsen F805, @RCN_MRC Halifax Class @HMCS_NCSM_TOR FFH 333, Turkish Navy Yavuz class TCG Yıldırım F243, @Armada_esp Santa Maria Class ESPS Santa Maria F81 transit Bosphorus & enter BlackSea together pic.twitter.com/Jb5FGkT6Oi — Yörük Işık (@YorukIsik) March 28, 2019

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ويشار إلى أن بوارج الناتو توجهت إلى البحر الأسود لتنفيذ عملية "الدرع البحري" مع وحدات بحرية أوكرانية وجورجية.

وكانت مدمرة "دونالد كوك" الأمريكية قد دخلت ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في فبراير/شباط. وحُددت مهمتها في "إجراء عملية أمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

يجدر بالذكر أن اتفاقية مونترو الصادرة في عام 1936 تسمح للسفن الحربية للدول غير المطلة على البحر الأسود بالتواجد في هذا البحر خلال 21 يوما على الأكثر.