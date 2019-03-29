روسيا تطور قذيفة موجهة فريدة من نوعها

أفادت التقارير أنه لا يوجد للقذيفة الواعدة عيار 57 ملم نظائر في الوقت الراهن.

وأعلن فاليري ماكييف، المدير الإداري للشركة المطورة نودلمان، أنه تم تطوير قذيفة مدفعية موجهة عيار 57 ملم، لا مثيل لها في العالم، في روسيا.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv روسيا تقدم قذيفة "باسنيا" الحديثة في أبوظبي

وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على تطوير اتجاه ذخيرة المدفعية الموجهة بدقة، ونحن نعمل على إنشاء قذيفة مدفعية موجهة 57 ملم واعدة لا مثيل لها في العالم".

وأشار ماكييف أيضا إلى أن الصواريخ الروسية غير الموجهة سوف تصبح موجهة في المستقبل. من الممكن تحقيق هذه النتيجة عن طريق تثبيت وحدات خاصة على هذه القذائف.

وأضاف أنه سيتم فعل ذلك بسبب تدني فعالية الصواريخ غير الموجهة.