تسجيل
11:33 29 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    سوسنا

    أحدث منظومة دفاع جوي روسية آلية تصبح كابوسا لطائرات الناتو (صور+فيديو)

    © Sputnik .
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلن المدير الإداري للشركة المصنعة "نودلمان"، فاليري ماكييف، أنه تم الانتهاء من اختبارات أحدث نظام صاروخي روسي "سوسنا" بنجاح.

    ووفقا له، يتميز نظام الدفاع الجوي بفعاليته ودقته في ضرب الأهداف الجوية، والبقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة، وكذلك الآلية الكاملة ووقت استجابة قصير للغاية.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن "سوسنا" مدى إصابة نادر بين المنظومات الليزرية المحلية والأجنبية.

    نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا
    © Photo / Press Office of "Tochmash"
    نظام الدفاع الجوي الروسية "سوسنا"

    إمكانيات المنظومة:

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الغرض الرئيسي من "سوسنا" — حماية المواقع المختلفة من وسائل الهجوم الجوي، بما في ذلك الأسلحة الموجهة بدقة.

    ويمكن استخدام المنظومة في العمليات القتالية المختلفة. وتم إطلاق النار بنجاح خلال اختبارها، بسرعة 3025 كيلومترا في الساعة.

    وعلاوة على ذلك، فإن المنظومة تعمل في أي وقت من اليوم سواء في الليل أو في النهار، وفي الظروف الجوية البسيطة والصعبة، وظروف الرؤية المنخفضة، بما في ذلك عند وجود تشويش طبيعي أو اصطناعي يجريه العدو.

    وتستطيع المنظومة "سوسنا" إصابة الأهداف الأرضية، وقد ضربت مدرعة خفيفة أثناء الاختبارات بنجاح.

    منظومة الصواريخ المضادة للطائرات سوسنا
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "سوسنا"

    خصائص "سوسنا":

    هي مزودة ب12 صاروخا موجها "سوسنا-إر". وهي قادرة على ضرب الأهداف التي تطير بسرعة 300 متر في الثانية وعلى ارتفاع 5 كيلومتر، والصواريخ المجنحة بسرعة 250 مترا في الثانية والمروحيات بسرعة 100 متر في الثانية، وهي تستخدم بنجاح ضد الطائرات دون طيار.

    ميزات "سوسنا":

    قال  المصمم الرئيسي للمنظومة، فلاديمير أوكلييف لموقع "فوينو بروميشليني كورير" إن المنظومة خفية في ساحة المعركة، وأهم ميزاتها هي التخفي.

    وأضاف كبير المصممين أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات هو دفاع سلبي مضاد للطائرات، ولا يحتوي على أي معدات انبعاث راديوي.

    وتملك "سوسنا" ميزات أخرى، يمكن للمركبة القتالية في المنظومة أن تثبت على هيكل مجنزر أو هيكل بعجلات، ثانيا، في الجزء العلوي من نظام الدفاع الجوي يوجد نظام البصريات الإلكترونية المحلي، والذي يعتبر العنصر الرئيسي للمنظومة. يوجد على منصة وحدة قياس الممانعة في نظام البصريات الإلكترونية قنوات — التصوير الحراري والتلفزيوني. ويوجد أيضا نظام قياس المسافة ليزري ونظام التحكم في الصواريخ الليزري. وبفضل هذا، تمكن المطورون من مضاعفة مدى الصاروخ — ما يصل إلى 10 كيلومترات، وتقليل وزنه بشكل كبير، وجعل قوة الرأس الحربي 7.2 كيلوغرام.

    وقد عرضت المنظومة لأول مرة أمام مجموعة واسعة من المتخصصين العسكريين في عام 2013 في الأكاديمية العسكرية للدفاع الجوي العسكري للقوات المسلحة الروسية "فاسيليفسكي". وعرضت للجمهور في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي "آرميا-2018". وستحل المنظومة محل السوفيتية "ستريلا-10" في المستقبل القريب.

    انظر أيضا:

    وزارة الدفاع الروسية تكشف عن إمكانيات منظومة "سوسنا" الجديدة
    "بانتسير-إس1أم" و"سوسنا-إر"... نظاما دفاع جوي جديدان في روسيا
    صواريخ "سوسنا" للدفاع الجوي تصيب الأهداف الجوية والأرضية والبحرية
    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, الدفاع الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض مجموعة أزياء من تصميم Hu Sheguang في إطار أسبوع الموضة في بكين، الصين 25 مارس/ آذار 2019
    "عسكريات الإغراء"... أسبوع موضة مثير في بكين
    تسوية الوضع في الشرق الأوسط
    تسوية الوضع في الشرق الأوسط
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك