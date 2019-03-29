أحدث منظومة دفاع جوي روسية آلية تصبح كابوسا لطائرات الناتو (صور+فيديو)

أعلن المدير الإداري للشركة المصنعة "نودلمان"، فاليري ماكييف، أنه تم الانتهاء من اختبارات أحدث نظام صاروخي روسي "سوسنا" بنجاح.

ووفقا له، يتميز نظام الدفاع الجوي بفعاليته ودقته في ضرب الأهداف الجوية، والبقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة، وكذلك الآلية الكاملة ووقت استجابة قصير للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "سوسنا" مدى إصابة نادر بين المنظومات الليزرية المحلية والأجنبية.

© Photo / Press Office of "Tochmash" نظام الدفاع الجوي الروسية "سوسنا"

إمكانيات المنظومة:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الغرض الرئيسي من "سوسنا" — حماية المواقع المختلفة من وسائل الهجوم الجوي، بما في ذلك الأسلحة الموجهة بدقة.

ويمكن استخدام المنظومة في العمليات القتالية المختلفة. وتم إطلاق النار بنجاح خلال اختبارها، بسرعة 3025 كيلومترا في الساعة.

وعلاوة على ذلك، فإن المنظومة تعمل في أي وقت من اليوم سواء في الليل أو في النهار، وفي الظروف الجوية البسيطة والصعبة، وظروف الرؤية المنخفضة، بما في ذلك عند وجود تشويش طبيعي أو اصطناعي يجريه العدو.

وتستطيع المنظومة "سوسنا" إصابة الأهداف الأرضية، وقد ضربت مدرعة خفيفة أثناء الاختبارات بنجاح.

© Sputnik . Vitaliy Belousov منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "سوسنا"

خصائص "سوسنا":

هي مزودة ب12 صاروخا موجها "سوسنا-إر". وهي قادرة على ضرب الأهداف التي تطير بسرعة 300 متر في الثانية وعلى ارتفاع 5 كيلومتر، والصواريخ المجنحة بسرعة 250 مترا في الثانية والمروحيات بسرعة 100 متر في الثانية، وهي تستخدم بنجاح ضد الطائرات دون طيار.

ميزات "سوسنا":

قال المصمم الرئيسي للمنظومة، فلاديمير أوكلييف لموقع "فوينو بروميشليني كورير" إن المنظومة خفية في ساحة المعركة، وأهم ميزاتها هي التخفي.

وأضاف كبير المصممين أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات هو دفاع سلبي مضاد للطائرات، ولا يحتوي على أي معدات انبعاث راديوي.

وتملك "سوسنا" ميزات أخرى، يمكن للمركبة القتالية في المنظومة أن تثبت على هيكل مجنزر أو هيكل بعجلات، ثانيا، في الجزء العلوي من نظام الدفاع الجوي يوجد نظام البصريات الإلكترونية المحلي، والذي يعتبر العنصر الرئيسي للمنظومة. يوجد على منصة وحدة قياس الممانعة في نظام البصريات الإلكترونية قنوات — التصوير الحراري والتلفزيوني. ويوجد أيضا نظام قياس المسافة ليزري ونظام التحكم في الصواريخ الليزري. وبفضل هذا، تمكن المطورون من مضاعفة مدى الصاروخ — ما يصل إلى 10 كيلومترات، وتقليل وزنه بشكل كبير، وجعل قوة الرأس الحربي 7.2 كيلوغرام.

وقد عرضت المنظومة لأول مرة أمام مجموعة واسعة من المتخصصين العسكريين في عام 2013 في الأكاديمية العسكرية للدفاع الجوي العسكري للقوات المسلحة الروسية "فاسيليفسكي". وعرضت للجمهور في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي "آرميا-2018". وستحل المنظومة محل السوفيتية "ستريلا-10" في المستقبل القريب.