هناك أمل... بهذه الأسلحة الناتو قادر على مواجهة روسيا في حال الحرب

وبحسب المجلة هناك العديد من الأسلحة القادرة على مواجهة روسيا ومن أبرزها المقاتلة الأمريكية "أف-35"، بالإضافة إلى المقاتلة الأوروبية " Eurofighter Typhoon" التي يمكن مقارنتها بطائرة "سو 35" الروسية.
كما حلت في قائمة الأسلحة القادرة على المواجهة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية "بي 52" و "بي1-1" والتي من خلالها يمكن للحلف أن يوفر ردعا للقوات الغازية والمهاجمة. كما شملت القائمة طائرة أمريكية مضادة للغواصات "بوسيدون بي8".
كما أشارت المجلة أن لدى الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك فرقاطات بحرية قادرة على المواجهة.
ودخلت المروحيات الأمريكية من طراز "أباتشي" القائمة، أما من ناحية المركبات فاعتبرت المدرعات البريطانية والألمانية من نوع "ليوبارد" و دبابة "أبرمز" الأمريكية و"برتش تشالنج" البريطانية.
بالإضافة إلى الأسلحة المذكورة أعلاه، شملت القائمة أيضا حاملات الطائرات الأمريكية نيميتز ونظام الدفاع الجوي باتريوت وغواصة فرجينيا.
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