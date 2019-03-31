الجيش الأمريكي يعلن تحطم مروحية عسكرية في أريزونا

ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل طيارين، إثر التصادم، الذي وقع بالقرب من مدينة يوما بولاية أريزونا الأمريكية.
MORE: The Marine Corps says the pilots of the AH-1Z Viper were conducting a routine training mission.— CBS 13 News (@WGME) March 31, 2019
The cause of the crash is under investigation.
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وبين الحين والآخر تقع حوادث طائرات أو مقاتلات حربية، تابعة للجيش الأمريكي، وكان آخرها مقتل أحد طياري مقاتلات "إف — 35"، التي تعد أحدث مقاتلات الجيش الأمريكي، عندما تعرض لحادث طائرة صغيرة خلال قيادتها.
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