الجيش الأمريكي يعلن تحطم مروحية عسكرية في أريزونا

ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل طيارين، إثر التصادم، الذي وقع بالقرب من مدينة يوما بولاية أريزونا الأمريكية.

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The cause of the crash is under investigation.



STORY: https://t.co/8wtFNNE6BL — CBS 13 News (@WGME) March 31, 2019

وبين الحين والآخر تقع حوادث طائرات أو مقاتلات حربية، تابعة للجيش الأمريكي، وكان آخرها مقتل أحد طياري مقاتلات "إف — 35"، التي تعد أحدث مقاتلات الجيش الأمريكي، عندما تعرض لحادث طائرة صغيرة خلال قيادتها.