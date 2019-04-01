تسجيل
03:53 01 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    منظومة صاروخية استراتيجية من نوع يارس

    قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تجري مناورات ضخمة بمشاركة 4000 جندي

    © Sputnik . Sergei Pyatakov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 4 آلاف جندي من قوات الصواريخ الاستراتيجية سيشاركون في مناورات عسكرية شاملة.

    وبحسب موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، فإن "أكثر من 4 آلاف من قوات الصواريخ الاستراتيجية ونحو 400 عربة سيشاركون في تدريبات شاملة مع تشكيلات بولوغوفسكي للصواريخ في أوائل أبريل/نيسان 2019".

    وأضاف الموقع أن "هدف المناورات هو تحقيق أعلى مستويات الاستعداد القتالي، وتنفيذ المهام القتالية بكفاءة ومرونة، والتنسيق بين القوات والتصدي للعدو بالأسلحة عالية الدقة".

    قوة مجندات الجيش الروسي في مركز قوات الصواريخ الاستراتيجية
    © Sputnik .
    شاهد... قوة مجندات الجيش الروسي في مركز قوات الصواريخ الاستراتيجية
    أشارت إلى أن "أطقم مروحيات مي-8، ستقوم بتغطية مناطق تمركز القوات وقيام قيادة القوات الجوية بتنفيذ مهام توصيل الأوامر إلى مراكز قيادة الجيش بوحدة فلاديمير للصواريخ".

    وأوضح أن القوات المشاركة ستقوم بأداء المهام القتالية في ظروف المراقبة الإلكترونية النشطة والإجراءات المكثفة للعدو في المناطق التي تتمركز فيها القوات.

    وسوف تشمل المناورات أيضا، التدريب على مستوى جديد نوعيا مثل إخفاء أنظمة الصواريخ الأرضية المتنقلة والوحدات الفرعية لقوات الصواريخ الاستراتيجية من ضربات العدو ومواجهة الوسائل الحديثة والمتطورة للهجوم الجوي، وكذلك التحذير والتنبيه من الضربات قبل وقوعها بالاشتراك مع قوات المنطقة الغربية والمركزية.

    ودائما ما يؤكد الجيش الروسي على استعداد وجاهزية قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية لصد أي ضربة نووية قد توجه روسيا والرد عليها في الحال.

    ويوجد نحو ثلثي الرؤوس النووية التي تملكها روسيا في مواقع قوات الصواريخ الاستراتيجية.

    انظر أيضا:

    ليس بالسلاح فقط... الجيش الروسي يعزز قدراته بإنتاج أفلام عسكرية
    الجيش الروسي: طائرة عسكرية روسية تراقب الأراضي الأمريكية
    المصالحة الروسي : أكثر من 360 لاجئا يصلون لمناطق يسيطر عليها الجيش السوري
    الجيش الروسي يحصل على طائرات هجومية دون طيار
    الجيش الروسي: طائرة استطلاع روسية تراقب بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, رصد عسكري, أخبار العالم, مي-8, صواريخ, مناورات, قوات الصواريخ الاستراتيجية, وزارة الدفاع, الجيش الروسي, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركون في مهرجان هولي-ميلا في مركز الثقافة الهندي في موسكو
    حصان ضمن "مجموعة بوتين" والجزائر لا تزال هائجة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك