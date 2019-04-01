روسيا تملك أكثر من 10 "مفاجآت" للرد على "أقوى" أسلحة الناتو

علق النائب الأول لرئيس لجنة دوما للدفاع، يوري شفيتكين، في مقابلة معFAN ، على مقال Business Insider حول التهديدات العسكرية الرئيسية العشرة للناتو والولايات المتحدة على روسيا.

ووضعت Business Insider قائمة ب10 "أقوى" أسلحة الناتو، التي يمكن استخدامها من قبل الناتو في حال الحرب من روسيا.

ويعتقد الخبراء أنه لا يوجد لدى الجيش الروسي سلاح يواجه "إف-35" و Eurofighter Typhoon وقاذفات "بي-52" و"بي-2" سبرايت و"بي-1بي" لانسير وطائرة إر-8أ بوسيدون ومروحية أ ن-64 أباتشي، ودبابة ليوبارد2 ومي1أبرامز وتشالينجير2.

ووفقا لمؤلفي المقالة، فإنه يجب على العسكريين الروس أن يتذكروا أن لدى الغرب يوجد حاملات طائرات وغواصات، ستستخدم في حال النزاع.

وأشار الخبير العسكري، يوري شفيتكين، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية إلى أنه "لا يزال مبكرا للغاية لأن يفرح" الغرب، لأن في ترسانات روسيا الغنية يوجد أكثر من 10 "مفاجآت" بما في ذلك للولايات المتحدة، يمكن لروسيا أن ترد بفعالية على أي عدوان.

ووفقا للخبير، فإن روسيا لديها "ترياق" جاهز لأي سلاح. علاوة على ذلك، فإن المهندسين في مكاتب التصميم ومعاهد البحث العلمي لا يجلسون مكتوفي الأيدي، بل يطورون أحدث المركبات القتالية والتقنيات العسكرية التي لا يعرفها العدو.

ولاحظ شفتكين أن الطائرات التي عددها محللو BI ليست خطيرة جدا. على سبيل المثال، تتفوق الطائرات الروسية "سو-35" و"سو-57" على "إف-35" في العديد من الخصائص، بما في ذلك القدرة على المناورة والتسليح. دبابة المعركة الرئيسية ليوبارد هي أقل شأنا من "تي-90".

وذكر يوري شفيتكين ببناء غواصات وفرقاطات وسفن صواريخ جديدة قادرة على التنافس مع القوات البحرية للدول الغربية. وهذا دون الأخذ في الاعتبار القوة الحالية للبحرية الروسية. على الرغم من القوة الهائلة للمعدات العسكرية الغربية، فإن لدى موسكو القوة والتكنولوجيا الكافية لصد أي تهديدات.

في نهاية المقابلة، أكد الخبير أن روسيا لن تشرع في نزاعات مسلحة من تلقاء نفسها. كل الأسلحة دفاعية بطبيعتها.