مركبة "تايفون" المدرعة تشارك للمرة الأولى بالعرض العسكري في نوفوسيبيرسك الروسية

نوفوسيبيرسك — سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له بهذا الشأن: "ستشارك في الاستعراض العسكري، الذي سيقام في مدينة نوفوسيبيرسك بمناسبة ذكرى مرور 74 عاما على الانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى قافلة ميكانيكية تضم أحدث الطائرات غير المأهولة من طراز "أورلان-10" والمركبات المدرعة من طراز "تايفون" التابعة للجيش الحادي والأربعين للقوات المشتركة التابعة للمنطقة العسكرية المركزية. وسيشاهد سكان عاصمة إقليم سيبيريا وضيوفها هذه المعدات لأول مرة".
أما الطائرة غير المأهولة ومتعددة المهام من طراز "أورلان — 10" فبإمكانها القيام بمراقبة الأهداف المعادية في المناطق النائية وعلى مسافات طويلة. وتستطيع هذه الطائرة غير المأهولة أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى 16 ساعة. وقد تستخدم هذه الطائرة للبحث عن العدو وتصحيح مسار نيران المدفعية عند اكتشافه. وقد حظيت هذه المعدات على سمعة جيدة في الظروف الميدانية وكثيرا ما تستخدم حاليا خلال المناورات والتدريبات.
ويذكر أنه سيتمكن ضيوف عيد 9 أيار/مايو أيضا من مشاهدة العربات القتالية المرافقة لصواريخ "يارس" الاستراتيجية. وتعبر الشارع الرئيسي لمدينة نوفوسيبيرسك 50 قطعة، من بينها المركبات المدرعة من طراز "تيغر" و"بي.تي.إر" ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" ومنظومات الصواريخ التعبوية التكتيكية من طراز "إسكندر" ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي والمدافع المضادة للطائرات من طراز "بانتسير — إس1" بالإضافة إلى مدافع "نونا — إس.في.كي" ذاتية الحركة وعربة "أورال — 4320 " التي تسحب مدفع الهاوتزر من طراز "مستا — بي" وراجمات الصواريخ من طراز "غراد".
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