مركبة "تايفون" المدرعة تشارك للمرة الأولى بالعرض العسكري في نوفوسيبيرسك الروسية

أفاد المكتب الإعلامي التابع لقيادة المنطقة العسكرية المركزية بأن مركبات "تايفون" المدرعة ستشارك في العرض العسكري، الذي سيقام في مدينة نوفوسيبيرسك، يوم 9 أيار/مايو، بمناسبة ذكرى مرور 74 عاما على الانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

نوفوسيبيرسك — سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له بهذا الشأن: "ستشارك في الاستعراض العسكري، الذي سيقام في مدينة نوفوسيبيرسك بمناسبة ذكرى مرور 74 عاما على الانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى قافلة ميكانيكية تضم أحدث الطائرات غير المأهولة من طراز "أورلان-10" والمركبات المدرعة من طراز "تايفون" التابعة للجيش الحادي والأربعين للقوات المشتركة التابعة للمنطقة العسكرية المركزية. وسيشاهد سكان عاصمة إقليم سيبيريا وضيوفها هذه المعدات لأول مرة".



© Sputnik . Michail Voskresenskiy "مي-35" تشارك في العرض العسكري في باكستان