اختبار مدفع كهرومغناطيسي في تركيا (فيديو+صور)

وظهرت صور منصة الإطلاق ذات الحجم الكبير والتي تتألف من برج كبير مثبت على مقطورة جر.
وأفادت التقارير بأن هذا المدفع يستطيع إطلاق قذائف يصل وزنها من 35 ملم إلى 1 كيلوغرام وعلى بعد 50 كيلومترا. ويمكن استخدام المدفع الكهرومغناطيسي (الريلغان) في مختلف فروع الجيش، على سبيل المثال في الدفاع الجوي.
وحتى الآن لا يوجد معلومات عن نجاح الاختبار الأول، ولكن يعتقد أن العمل على هذا المشروع سيستمر.
كما يجري العمل على الأسلحة الكهرومغناطيسية في روسيا والولايات المتحدة.
The first fire tests of the Şahi 209 Block II (naval) Electromagnetic gun were successfully carried out. The Şahi 209 team targets a range of 50 km with 35 mm ammunition. pic.twitter.com/KSmUVjENNv— Yusuf Akbaba (@ssysfakb) March 30, 2019
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