اختبار مدفع كهرومغناطيسي في تركيا (فيديو+صور)

اختبر المدفع الكهرومغناطيسي SAHI 209 BLOCK II الحديث مؤخرا في تركيا. ويجري العمل البحثي بموجب عقد مع وزارة الدفاع في البلاد.

وظهرت صور منصة الإطلاق ذات الحجم الكبير والتي تتألف من برج كبير مثبت على مقطورة جر.

وأفادت التقارير بأن هذا المدفع يستطيع إطلاق قذائف يصل وزنها من 35 ملم إلى 1 كيلوغرام وعلى بعد 50 كيلومترا. ويمكن استخدام المدفع الكهرومغناطيسي (الريلغان) في مختلف فروع الجيش، على سبيل المثال في الدفاع الجوي.

وحتى الآن لا يوجد معلومات عن نجاح الاختبار الأول، ولكن يعتقد أن العمل على هذا المشروع سيستمر.

كما يجري العمل على الأسلحة الكهرومغناطيسية في روسيا والولايات المتحدة.