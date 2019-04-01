منظومة دفاع جوي روسية جديدة تدخل الخدمة قريبا...ما هي خصائصها (فيديو)

بدأت المرحلة الأخيرة من اختبارات الحكومة لمنظومة الدفاع الجوي إس-350 "فيتياز" في حقل الاختبارات "أشولوك" في مقاطعة أسترخان.

وبحسب الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية، فإن منظومة "إس-350" (فيتياز) مصممة من أجل تدمير الصواريخ المجنحة التي تحلق على علو منخفض والطائرات دون طيار والمروحيات والطائرات التي تحاول التخفي بالتحليق على علو منخفض.

وتطور المنظومة البعيدة والمتوسطة المدى شركة "ألماز أنتي". وبدأ العمل عليها في عام 2007، والمصمم الرئيسي هو إليا إيساكوف.

وتخطط وزارة الدفاع الروسية لشراء أكثر من 38 حتى عام 2020.

خصائص المنظومة:

تتألف المنظومة من ثلاث وحدات:

نقطة التحكم القتالي 50К6، ومحطتي رادار 50N6، و8 منصات إطلاق ذاتية الدفع 50P6.

وتضم منصة الإطلاق 12 صاروخا، موجودة في حاوية. وتستطيع بطارية واحدة من "فيتياز" تدمير 12 صاروخا باليستيا و16 هدفا جويا على بعد يصل إلى 60 كيلومترا وارتفاع من 10 إلى 30 كيلومترا.

سيتم تزويد المنظومة بصاروخين حديثين: 9إم100 قصير المدى و9إم96 متوسط المدى. وكلا الصاروخين مجهزين برأس حربي "ذكي".

9إم100 و9إم96 تستطيع تدمير وسائل الهجوم الجوي الحديثة والواعدة- من الصواريخ المجنحة إلى المقاتلات والصواريخ الباليستية والقاذفات الاستراتيجية.

إس-350 آلية وطاقم التحكم بها يتألف من 3 أشخاص وهو مسؤول فقط عن تجهيز المنظومة للإطلاق وإعطاء الأوامر لتدمير الأهداف. وتقوم المنظومة بنفسها بالبحث ومرافقة الهدف، ويحتاج وضع المنظومة في حالة الاستعداد القتالي حوالي 5 دقائق فقط.