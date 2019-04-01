الصين تختبر سفينة بمدفع كهرومغناطيسي (فيديو)

ووفقا Defence Blog، فإن Haiyangshan هي سفينة تم تحويلها إلى حاملة مدفع كهرومغناطيسي، والتي من المتوقع أن تدخل ترسانة الصين بحلول عام 2025.

ويظهر في الفيديو أن المدفع الكهرومغناطيسي مثبت في مقدمة السفينة، وقد لوحظت السفينة على نهر اليانغتسى. المدفع الكهرومغناطيسي الصيني الجديد هو مشروع طموح لإنتاج أسلحة فعالة من حيث التكلفة، ويجمع بين قوة المدفع ونظام التوجيه عالي الدقة.

وأفادت بعض المصادر بأن نظام الأسلحة الجديد قادر على ضرب هدف على بعد 124 ميلًا بسرعة تصل إلى 1.6 ميل في الثانية. سيتم الانتهاء من اختبارات الأسلحة الجديدة في البحر بحلول عام 2023 ، وفقًا للموقع.