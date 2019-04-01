وكالة تكشف عن صفقة صواريخ بملياري دولار بعضها للسعودية

ووقع مسؤولون سعوديون وأمريكيون في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء المملكة 44 منصة إطلاق صواريخ ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها.
ولفتت "رويترز" إلى قول المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها، إن الوزارة قد ترسي العقود مساء اليوم الاثنين، على أقرب تقدير، بينما امتنع متحدث باسم لوكهيد مارتن عن التعليق، كما لم يرد ممثل للبنتاجون على طلب للتعقيب.
A what Israeli military calls a "rare" military exercise with U.S. forces is going on in Israel, where U.S. military deployed THAAD, an anti-ballistic missile defense system, for the first time as part of the exercise https://t.co/CAwOtWGkqX pic.twitter.com/xLJkjCaeGJ— China Xinhua News (@XHNews) March 5, 2019
وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، عرضا للسعودية يتم بمقتضاه منح قسم الصواريخ وقوات مكافحة الحرائق في دالاس عقدا غير تنافسي تحت بند البيع العسكري الخارجي للبنتاغون، من أجل الإعداد للصفقة الخاصة بالسعودية.
#Saudia #Arabia shows interest to purchase #US #THAAD air defense #missile systems https://t.co/JPaAMQLtNe— Army Recognition (@ArmyRecognition) November 15, 2017
ونقلت صحيفة "وتين" السعودية أن القيمة الإجمالية المقدرة لهذا العقد تبلغ 945.9 مليون دولار، وبموجبه سيقدم أكبر متعهد دفاعي في الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورا بالعالم للمملكة، بحيث تقدم شركة لوكهيد مارتن، إلى جانب تصنيع أنظمة ثاد، "معدات الاختبار والأدوات، والموظفين الرئيسيين، وأنشطة تطوير التدريب الأولي، ومختبر تكامل النظام، ومفهوم الصيانة ثلاثي المستوى، والتصدير والتطوير الهندسي المبكر".
First THAAD missile defense exercise in Israel ends a resounding success https://t.co/bzxoJV7X1R pic.twitter.com/pr7ldgGIjG— Missile Defense AA (@MissileDefAdv) April 1, 2019
ونشرت شركة لوكهيد مارتن مقاطع فيديو ومواد تسويقية تفيد بأنه، يمكن لمنظومة ثاد أن تدافع عن البلدان والمناطق بأكملها ضد الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى.
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