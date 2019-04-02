بمشيئة القدر... إنقاذ إحدى أفضل دبابات الحرب السورية من الإعدام

وظهرت دبابات "تي-62إم" في ميدان القتال ضد الإرهاب في سوريا في بداية عام 2017، وشاركت في الكثير من المعاركة الحاسمة.

© Sputnik . Valeriy Melnikov سيارة عسكرية سورية نادرة تظهر في شوارع مدينة روسية

وقامت سوريا بتعديل هذه الدبابات من خلال تزويدها بدروع إضافية تؤمن الحماية من المقذوفات المضادة للدبابات. وكانت النتيجة أن الدبابات التي أصابتها صواريخ موجهة مضادة للدروع ظلت سالمة وقادرة على الحركة.

يذكر أن دبابات "تي-62إم" نالت إعجاب عسكريي الجيش السوري بفضل دروعها الإضافية وكذلك بساطة تشغيلها وسهولة صيانتها.

وصُنعت دبابة "تي-62" في روسيا في القرن الماضي. وذكرت وكالة أنباء روسية أنه صدر في عام 2013 قرار يقضي بتدمير الدبابات "القديمة" بما فيها "تي-62". إلا أن القدر شاء أن تتوقف روسيا عن تنفيذ هذا القرار قبل أن تبدأ تتخلص من دبابات "تي-62". ولو شاء القدر غير ذلك لما برزت هذه الدبابات إلى الوجود في سوريا.