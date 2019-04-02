مناورات مكثفة لصواريخ "توبول" الاستراتيجية قرب مقاطعة تفير الروسية

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها بهذا الشأن: "اليوم وخلال تنفيذ مشروع مراكز القيادة، الذي يجري تحت قيادة قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية نفذت أفواج مجموعات صواريخ "توبول" الأرضية المتحركة التابعة لتشكيل بولوغويه للصواريخ الاستراتيجية المسيرة، وخلال الــ 24 الساعة الماضية وصلت نحو 20 منصة إطلاق لصواريخ "توبول" الاستراتيجية إلى مرابض الإطلاق الميدانية الخاصة الواقعة في مقاطعة تفير".



© Sputnik . Ramil Sitdikov روسيا تغزو الفضاء بصواريخ "توبول" العابرة للقارات

© Sputnik / منظومات الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات "توبول-M"

وتشمل هذه المناورات التدريب على تنفيذ التحرك والوصول إلى محاور عمل الدوريات القتالية وتغيير المرابض الميدانية وتنظيم تنفيذ أعمال الإخفاء والتمويه والحماية القتالية.وأوضحت الدفاع الروسية، في بيانها، أن هذه المناورات تتميز بكثافتها العالية والمهام ذات النطاق الواسع من حيث استخدام الأسلحة الواعدة وتقييم درجة استعداد التشكيل لعملية إعادة التسلح.ويشارك في هذه المناورات أكثر من 400 قطعة من المعدات الثقيلة، بما في ذلك قاذفات صواريخ "توبول" بالإضافة إلى قرابة 4 آلاف عسكري.