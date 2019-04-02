الفرقاطة الصاورخية "الأدميرال غورشكوف" تدخل بحر العرب

دخلت فرقاطة الصواريخ "الأدميرال غورشكوف" مياه بحر العرب. وهي تبحر مع مجموعة من سفن الأسطول الشمالي وتشمل المجموعة سفينة اللوجستيات المتعددة الوظائف"إلبروس"، وسفينة الإنقاذ "نيكولاي تشيكر"، والناقلة البحرية "كاما".

وتقوم مجموعة السفن برحلة طويلة. وقد دخلت بحر العرب، وفقا لموقع مراقبة حركة السفن البحرية AIS.

© Sputnik . Alexandr Galperin فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تقوم بمهام مختلفة في بحر بارنتس

وقام طاقم "الأدميرال غورشكوف" بدورة تدريبية على مجموعة الدفاع المتكامل للسفينة ضد هجوم جوي لعدو افتراضي في المحيط الهندي. تم محاكاة الوضع التكتيكي باستخدام الكمبيوتر، بحسب رئيس الدائرة الصحفية للأسطول الشمالي، القبطان فاديم سيرغا.

حدد البحارة هدفًا: صد الصواريخ والغارات الجوية لـ "العدو". شارك في التمرين الطواقم القتالية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوليمينت-ريدوغا" والمدفعية A-192 ومركز المعلومات القتالية. كما تم استخدام مروحيات كا-27بي إس. عملت كمهاجم من مسافة بعيدة.

وقيم قائد الفرقة فلاديسلاف مالاخوفسكي التدريب بأنه "جيد".

وهذه أول رحلة طويلة للفرقاطة الرائدة في مشروع 22350 "الأدميرال غورشكوف". بدأت يوم 26 فبراير/شباط من القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي — سيفيرومورسك. لقد تخطى البحارة بالفعل حوالي 9 آلاف ميل بحري.