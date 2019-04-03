غواصات نووية تجري مبارزة فريدة من نوعها

وقعت مبارزة غير عادية تحت الماء في منطقة كامتشاتكا بين الغواصتين الاستراتيجيتين، التابعتين لأسطول المحيط الهادئ "ألكسندر نيفسكي" و"ريزان".

وتم تنظيم المبارزة بين الغواصتين الاستراتيجيتين من أجل تطوير المهارات العملية للطواقم في البحث عن غواصات العدو، إضافة إلى تحسين جودة الإطلاق والتوجيه.

© Sputnik . Ildus Giljazutdinov روسيا تطور غواصات من الجيل الخامس

وكما يحدث في المبارزة الحقيقية واجهت غواصة " ألكسندر نيفسكي " غواصة "ريزان" في منطقة التدريبات. وكان على غواصة "ألكسندر نيفسكي" استخدام المعدات الخاصة للكشف عن "العدو" ومهاجمته. وكانت مهمة طاقم "ريزان" في حالة الكشف تفادي الهجوم وتوجيه ضربة الرد.

أفادت إدارة الإعلام، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، أن المناورات على شكل المبارزة بين الغواصتين تجري بتعادل الفرص بين الجانبين للفوز.

وتمكنت غواصة "ألكسندر نيفسكي" أثناء البحث من العثور على الخصم. وشغلت موقعا ملائما لإطلاق النار وهاجمت "العدو" بالطوربيدات. وبعد ذلك، نفذت مناورة لتجنب الرد على الهجوم. بينما قام طاقم "ريزان"، بعد اكتشاف الهجوم، قام بالرد على "الخصم" وأجرى مناورة للتهرب من الطوربيدات.

وتجري مثل هذه المناورات بشكل دوري لتطوير مهارات الأطقم في البحث عن غواصات الناتو.