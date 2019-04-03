10 أشياء تميز "إس 400" الروسية عن "باتريوت" الأمريكية (فيديو وصور)

تسبب نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400" في إرباك حسابات أعداء روسيا حول العالم وفي مقدمتهم الجيش الأمريكي، الذي يستخدم نظام "باتريوت" الصاروخي، لحماية قواعده وحلفائه في العالم.

فيما يلي مقارنة بين صواريخ "إس 400" الروسية و"باتريوت" الأمريكية، بحسب رسم توضيحي لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.

S-400 vs. Patriot: ¿por qué se decanta Bahréin por el sistema ruso en vez del estadounidense? https://t.co/xbOtCzUCwo — Arturo Rondón Neglia (@ajviajero) April 3, 2019

1- تم تصميم "إس 400" لإسقاط أحدث الطائرات والصواريخ في المدى المتوسط والبعيد، بينما تحمي صواريخ "باتريوت" الأمريكية المنشآت العسكرية المهمة والقواعد الجوية من الهجمات الجوية.

2- تصنع "إس 400" شركة "ألماز أنتي" الروسية، بينما تصنع "باتريوت"، شركة "رايثيون" الأمريكية.

S-400 vs. Patriot: USA befürchten Einfluss russischer Fla-Systeme auf eigene Anlagenhttps://t.co/HVt2TvEaNY pic.twitter.com/P7Qw3ZqIY6 — Sputnik Deutschland (@de_sputnik) February 12, 2019

3- تعمل "إس 400" في الجيش الروسي، وأبرمت تركيا صفقة لشرائها، بينما تنتظر الصين تسلمها، وهناك احتمالات أن تشتريها السعودية والهند والبحرين، في المقابل تعمل "باتريوت" في 15 دولة بينها مصر والسعودية وإسرائيل، إضافة إلى أمريكا.

4- تتكون منظومة "إس 400" من 3 أجزء، أولها 8 وحدات مضادة للطائرات مجهزة بـ12 منصة إطلاق، والجزء الثاني يضم أنظمة القيادة والتوجيه والرادارات، والجزء الثالث يضم الدعم الفني والصيانة، في المقابل يتكون الجزء الأول من منظومات "باتريوت"، من وحدة الرادار والتحكم النيراني، والثاني يضم مركز القيادة، والثالث يمثل وحدة إطلاق الصواريخ.

© Sputnik . منظومة صواريخ الدفاع الجوي المتنقلة إس- 400 "تريومف"

5- يدمر "إس 400" أهدافا جوية على مدى 250 كم، والصواريخ الباليستية على مدى 60 كم، بينما يمكن للباتريوت إصابة الأهداف الجوية في مدى 160 كم، والصواريخ على مدى 45 كم.

6- يمكن لـ"إس 400" إسقاط أهدافها في ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار إلى 27 كم، بينما يتراوح مدى "باتريوت" بين 60 مترا إلى 24 كم.

Trump may ‘take care’ of F-35, S-400 issue, Turkish official claims https://t.co/W3S7huarvD pic.twitter.com/4wbFv0BUh1 — Defense News (@defense_news) April 3, 2019

7- يغطى رادار "إس 400" دائرة قطرها 600 كم، ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 دقائق، بينما يغطى رادار "باتريوت" مدى 150 كم، ويحتاج إعداده إلى 30 دقيقة.

8- لا يحتاج "إس 400" إلا 10 ثوان لإطلاق صواريخه، بينما يحتاج "باتريوت" 15 ثانية لإطلاق أول صاروخ بعد اكتشاف التهديد.

📌#Turkey is committed to its deal with #Moscow to purchase S-400 missile defense system, the #Russia|n Deputy PM Yury Borisov said on Wednesday, also pointing out that #Ankara has "distinctly" fulfilled its obligations undertaken under the contract



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9- يمكن لـ"إس 400" إطلاق صواريخ بزاوية مقدارها 90 درجة، بينما لا تتجاوز زاوية إطلاق صواريخ "باتريوت" 38 درجة.

10- رغم الرعب الذي أحدثه "إس 400" إلا أن روسيا تعمل على تطوير "إس 500" ليكون النسخة الأكثر فتكا، وفي المقابل يوجد 4 طرازات من صواريخ "باتريوت" الأمريكية تحمل مسميات "باك 1، 2 ، 3"، وأحدثها "باك 3 إم إس إي".