مدرعة "باترول" تصل إلى سوريا

ونُشرت صورتها على شبكة الإنترنت. وتبيّن الصورة أن السيارة المعروفة باسم "باترول"، وهي سيارة الدوريات، تستعين بها الشرطة العسكرية لتسيير دوريات لتأمين مدينة سورية.

Бронеавтомобиль «Патруль» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии. Фото Военный Осведомитель / https://t.co/AkqYQpIM2R pic.twitter.com/z7GDvdUSwP — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 3, 2019

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وخرجت هذه السيارة إلى حيز الوجود مؤخرا. وصنعتها شركة "أستيس" في مدينة نابيريجنيه تشيلني الروسية.

وتسلّم الحرس الوطني الروسي أولى دفعات سيارات من طراز "باترول" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وزودت سيارة "باترول" بمحرك "كاماز-740.652-260" وهو من صنع روسي وتقدّر قوته بـ260 قوة حصانية.

وتستطيع دروعها مقاومة رصاصات البنادق الرشاشة، وتتحمل انفجار 2 كيلوغرام من مادة التروتيل.

وتزن السيارة 13.5 طن. وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة.

وتتسع سيارة "باترول" لـ10 أشخاص و1500 كيلوغرام من الحمولات.