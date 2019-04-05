أفضل لقطات إطلاق الصواريخ في البحر الأسود (فيديو)

ويظهر في الفيديو تحضير الأطقم لعمليات إطلاق النار، إضافة إلى وقت إطلاق النار.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن قوارب "إيفانوفيتس" و"آر-60" شاركت في المناورات. وتم توجيه الضربات على أهداف بحرية على مسافة أكثر من 30 ميلا بحريا، باستخدام الصواريخ المضادة للسفن "موسكيت".

وأصابت الصواريخ الهدف، المؤلف من درعين مستهدفين ووحدة لسفن "العدو".

وتجدر الإشارة إلى أن "موسكيت" صاروخ مجنح أسرع من الصوت، مصمم لتدمير السفن. ويتراوح مداه ما بين 10 إلى 120 كم، على مسار منخفض الارتفاع، ويصل المدى إلى 205 كم على ارتفاع عال.