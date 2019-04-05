الدفاع الروسية تعرض قاعدة عسكرية جديدة مستقلة تماما

عرضت وزارة الدفاع الروسية على الصحفيين بمن فيهم الأجانب لأول مرة قاعدة "سيفيرني كليفير" العسكرية الجديدة في منطقة القطب الشمالي.

والقاعدة مستقلة تماما، حيث أنه للانتقال من مبنى إلى آخر داخلها لا يحتاج العسكريون للخروج إلى الشارع.

والهدف الرئيس للقاعدة هو توفير الدفاع الجوي بالإضافة إلى التخلص من الأضرار البيئية.