الدفاع الجوي الروسي ينهي هيمنة الطيران الأمريكي

ومن أجل ذلك تستخدم روسيا وسائط دفاعها الجوي التي تشهد تطورا مستمرا. وأثمر التطورفي الفترة الأخيرة منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات.

© Sputnik . Valeriy Melnikov "ستار حديدي جديد"... الدفاع الجوي الروسي يتحدى الطيران الأمريكي

ولم تخض منظومة "إس-400" أي معركة فعلية ولكنها أرغمت الولايات المتحدة على إعادة ترتيب دفاعاتها الجوية ودفاعات حلفائها. وليس هذا فقط، بل وضعت منظومة الصواريخ الروسية سيطرة الطيران العسكري الأمريكي على العالم موضع الشك وفقا لـ"وول ستريت".

وذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن تقرير للبنتاغون أن خطوط الدفاع الجوي الروسي تمتد من شمال سوريا إلى الدائرة القطبية بمحاذاة حدود أوروبا الشرقية. ولهذا السبب رأت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من الضروري أن تغير القوات الجوية الأمريكية المسارات التي حددت لطائراتها في حالة الحرب.

ويشار إلى أن الخوف من صواريخ "إس-400" اضطر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى تعديل عملياته الجوية في الشرق الأوسط.