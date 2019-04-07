الحرس الثوري يتحدى أقوى جيوش العالم... مقارنة قوة بين أمريكا وإيران (فيديو وصور)

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، تهديدا صريحا للجيش الأمريكي، محذرا من إقدام واشنطن على إدراجه على قائمة الإرهاب الأمريكية، وقال إن القوات الأمريكية لن تنعم بالهدوء في غرب آسيا في هذه الحالة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ومستشار الأمن القومي جون بولتون دعما مشروع قرار بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

© AFP 2019 / إيران تهدد واشنطن بقرار مفاجئ حال وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

وأورد موقع " غلوبال فير بور " الأمريكي، مقارنة بين الجيشين الأمريكي والإيراني، مشيرا إلى أن الأول يحتل المرتبة رقم 1 على قائمة أقوى 137 جيش في العالم، مقارنة بالجيش الإيراني، الذي يحتل المرتبة رقم 14 عالميا.

ويعتمد تصنيف جيوش العالم على العديد من العوامل تشمل القوة البشرية والموقع الجغرافي والقوة الاقتصادية، إضافة العتاد العسكري.

ويتجاوز التعداد السكاني للولايات المتحدة الأمريكية 329 مليون نسمة، مقابل تعداد سكان إيران، الذي يزيد عن 83 مليون نسمة.

ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 144 مليون نسمة مقارنة بـ47 مليون في إيران.

وبينما يصلح للخدمة العسكرية في أمريكا 119 مليون نسمة، فإن عدد من يصلحون للخدمة العسكرية في إيران 39 مليون نسمة.

ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 4 ملايين أمريكي، مقارنة بـ1.3 مليون إيران كل عام.

ويتجاوز تعداد الجيش الأمريكي 2.1 مليون جندي، بينهم 860 ألف في قوات الاحتياط، مقابل 873 ألف جندي في الجيش الإيراني، بينهم 350 ألف في قوات الاحتياط.

وتصل ميزانية الجيش الأمريكي إلى 716 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار ميزانية الجيش الإيراني.

ويصل حجم الدين الخارجي لأمريكا إلى 17.91 تريليون دولار، مقابل 7.9 مليار دولار حجم الدين الخارجي الإيراني.

العتاد العسكري

تمتلك القوات الجوية الأمريكية أكثر من 13 ألف طائرة حربية، بينها 2300 مقاتلة و2800 طائرة هجومية، وأكثر من 1100 طائرة نقل عسكري، و104 طائرة تدريب، إضافة إلى 5700 مروحية، بينها 970 مروحية هجومية.

Thank you to our #MQ25 Industry Team for helping us deliver on the @USNavy’s first unmanned aerial refueling program.

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ويوجد في الجيش الإيراني 509 طائرة حربية، بينها 142 مقاتلة، و165 طائرة هجومية، و89 طائرة نقل عسكري، و104 طائرة تدريب، و126 مروحية، بينها 12 مروحية هجومية.

ويوجد في أمريكا أكثر من 13500 مطار عسكري، بينما يوجد في إيران 319 مطار.

وتمتلك أمريكا أكثر من 6200 دبابة، و39 ألف مدرعة، وأكثر من 990 مدفع ذاتي الحركة، و864 مدفع ميداني، وأكثر من 1000 راجمة صواريخ.

وفي المقابل تمتلك إيران أكثر من 1600 دبابة، و2345 مدرعة، و570 مدفع ذاتي الحركة، وأكثر من 2100 مدفع ميداني، إضافة إلى 1900 راجمة صواريخ.

Missile had successfully hit its target – Iranian Navy commander https://t.co/Cv7bnJgSvD — RT (@RT_com) February 24, 2019

ويتكون الأسطول الأمريكي من 415 سفينة حربية، بينها 24 حاملة طائرات، و68 غواصة، و22 فرقاطة، و68 مدمرة، و15 كورفيت، و13 سفينة دورية، و11 كاسحة ألغام.

Details of the #Iranian #Navy's planned Atlantic cruise: New frigate #SAHAND 74, oiler KHARG and maybe another ship will visit #Venezuela. Big step for a regional Navy. SAHAND just entered service in December. https://t.co/27koPWiX5u pic.twitter.com/nCFfk8XbMe — Chris Cavas (@CavasShips) February 19, 2019

بينما يتكون الأسطول الإيراني من 398 سفينة حربية، بينها 34 غواصة، و6 فرقاطات، و3 كورفيتات، و88 سفينة دورية، و3 كاسحات ألغام.

Explosion kills 3 workers inside an Iranian army post

Three workers were killed inside an Iranian army post on Saturday after a submarine battery exploded at ship repair workshop belonging to the Iranian army. pic.twitter.com/TCFhCJ8Xcj — Star Congress Diplomacy Rojava (@starrcongress) April 7, 2019

ويوجد في أمريكا 33 ميناء مقابل 3 موانئ كبرى في إيران.

#Iranian Navy begins large-scale military exercises in southern waters pic.twitter.com/f0jrWFxAmN — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 22, 2019

ولأن الثروة النفطية تعد ضمن العوامل، التي يتم تحديد قوة الجيوش على أساسها، فإن الجيش الأمريكي، الأول في العالم، لا يمتلك إلا 36.5 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد، مقابل 158.4 مليار برميل حجم الاحتياطي الإيراني.

Iranian Navy Drills in High Seas pic.twitter.com/Obcy08lxt0 — Fars News Agency (@EnglishFars) February 24, 2019

وتنتج إيران نصف إنتاج أمريكا من النفط، حيث يصل انتاجها إلى 4.4 مليار برميل يوميا، مقابل 9.3 مليار برميل إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينما تستهلك أمريكا 19 مليون برميل يوميا من النفط، فإن استهلاك إيران لا يتجاوز 1.9 مليون برميل نفط يوميا.

Iran to place US Army on ‘terror list’ if Washington does the same with Revolutionary Guardshttps://t.co/MW0ZalfFAV pic.twitter.com/4J2ZiVOS19 — RT (@RT_com) April 7, 2019

وبينما تتجاوز مساحة الولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليون كيلومترا مربعا، فإن مساحة إيران حوالي 1.7 مليون كيلومترا مربعا.