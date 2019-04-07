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20:43 07 أبريل/ نيسان 2019
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    البحرية الأمريكية تعلن مقتل أحد طياريها في اليابان

    الحرس الثوري يتحدى أقوى جيوش العالم... مقارنة قوة بين أمريكا وإيران (فيديو وصور)

    Twitter\\USarmy
    رصد عسكري
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    وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، تهديدا صريحا للجيش الأمريكي، محذرا من إقدام واشنطن على إدراجه على قائمة الإرهاب الأمريكية، وقال إن القوات الأمريكية لن تنعم بالهدوء في غرب آسيا في هذه الحالة.

    وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ومستشار الأمن القومي جون بولتون دعما مشروع قرار بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

    الحرس الثوري الإيراني
    © AFP 2019 /
    إيران تهدد واشنطن بقرار مفاجئ حال وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
    وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيشين الأمريكي والإيراني، مشيرا إلى أن الأول يحتل المرتبة رقم 1 على قائمة أقوى 137 جيش في العالم، مقارنة بالجيش الإيراني، الذي يحتل المرتبة رقم 14 عالميا.

    ويعتمد تصنيف جيوش العالم على العديد من العوامل تشمل القوة البشرية والموقع الجغرافي والقوة الاقتصادية، إضافة العتاد العسكري.

    ويتجاوز التعداد السكاني للولايات المتحدة الأمريكية 329 مليون نسمة، مقابل تعداد سكان إيران، الذي يزيد عن 83 مليون نسمة.

    ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 144 مليون نسمة مقارنة بـ47 مليون في إيران.

    وبينما يصلح للخدمة العسكرية في أمريكا 119 مليون نسمة، فإن عدد من يصلحون للخدمة العسكرية في إيران 39 مليون نسمة.

    ويصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 4 ملايين أمريكي، مقارنة بـ1.3 مليون إيران كل عام.

    ويتجاوز تعداد الجيش الأمريكي 2.1 مليون جندي، بينهم 860 ألف في قوات الاحتياط، مقابل 873 ألف جندي في الجيش الإيراني، بينهم 350 ألف في قوات الاحتياط.

    وتصل ميزانية الجيش الأمريكي إلى 716 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار ميزانية الجيش الإيراني.

    ويصل حجم الدين الخارجي لأمريكا إلى 17.91 تريليون دولار، مقابل 7.9 مليار دولار حجم الدين الخارجي الإيراني.

    العتاد العسكري

    تمتلك القوات الجوية الأمريكية أكثر من 13 ألف طائرة حربية، بينها 2300 مقاتلة و2800 طائرة هجومية، وأكثر من 1100 طائرة نقل عسكري، و104 طائرة تدريب، إضافة إلى 5700 مروحية، بينها 970 مروحية هجومية.

    ويوجد في الجيش الإيراني 509 طائرة حربية، بينها 142 مقاتلة، و165 طائرة هجومية، و89 طائرة نقل عسكري، و104 طائرة تدريب، و126 مروحية، بينها 12 مروحية هجومية.

    ويوجد في أمريكا أكثر من 13500 مطار عسكري، بينما يوجد في إيران 319 مطار.

    وتمتلك أمريكا أكثر من 6200 دبابة، و39 ألف مدرعة، وأكثر من 990 مدفع ذاتي الحركة، و864 مدفع ميداني، وأكثر من 1000 راجمة صواريخ.

    وفي المقابل تمتلك إيران أكثر من 1600 دبابة، و2345 مدرعة، و570 مدفع ذاتي الحركة، وأكثر من 2100 مدفع ميداني، إضافة إلى 1900 راجمة صواريخ.

    ويتكون الأسطول الأمريكي من 415 سفينة حربية، بينها 24 حاملة طائرات، و68 غواصة، و22 فرقاطة، و68 مدمرة، و15 كورفيت، و13 سفينة دورية، و11 كاسحة ألغام.

    بينما يتكون الأسطول الإيراني من 398 سفينة حربية، بينها 34 غواصة، و6 فرقاطات، و3 كورفيتات، و88 سفينة دورية، و3 كاسحات ألغام.

    ويوجد في أمريكا 33 ميناء مقابل 3 موانئ كبرى في إيران.

    ولأن الثروة النفطية تعد ضمن العوامل، التي يتم تحديد قوة الجيوش على أساسها، فإن الجيش الأمريكي، الأول في العالم،  لا يمتلك إلا 36.5 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد، مقابل 158.4 مليار برميل حجم الاحتياطي الإيراني.

    وتنتج إيران نصف إنتاج أمريكا من النفط، حيث يصل انتاجها إلى 4.4 مليار برميل يوميا، مقابل 9.3 مليار برميل إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.

    وبينما تستهلك أمريكا 19 مليون برميل يوميا من النفط، فإن استهلاك إيران لا يتجاوز 1.9 مليون برميل نفط يوميا.

    وبينما تتجاوز مساحة الولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليون كيلومترا مربعا، فإن مساحة إيران حوالي 1.7 مليون كيلومترا مربعا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الدفاع والتسلح, أخبار عسكرية, الحرب البحرية, الجيش الإيراني, الجيش الأمريكي, أمريكا, إيران
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