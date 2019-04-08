تسجيل
17:00 08 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    المدمرة الأمريكية أرلي بيرك

    كيف تحمي الولايات المتحدة نفسها من الصواريخ الروسية

    © AFP 2019 / Benjamin DOBBS / US NAVY
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تشعر القيادة العسكرية الأمريكية بقلق بالغ بشأن حماية نفسها من الصواريخ الواعدة الروسية والصينية.

    لذلك فقد خططت لتزويد أكثر من 20 مدمرة من طراز "أرلي بيرك" بأحدث معدات الرادار.

    ومدمرات "أرلي بيرك"، مجهزة بصواريخ موجهة، ويملك الأسطول الأمريكي نحو 70 مدمرة من هذا الطراز.

    ومن الجدير بالذكر أن "أرلي بيرك" إحدى أحدث المدمرات  الأمريكية. وقد تم استخدام تقنيات التخفي على نطاق واسع للمرة الأولى في صناعتها. وتزود هذه المدمرات بصواريخ "توماهوك"، التي يصل مداها إلى 2600 كم وتتمكن من حمل رؤوس حربية نووية، إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات "RIM-66 SM-2" والصواريخ المضادة للغواصات والمدفعية من طراز "مارك 45"، بعيار 127 ملم وعدة رشاشات بعيار كبير.

    وتكمن مهمة "أرلي بيرك" الرئيسية في حماية مجموعات حاملات الطائرات والسفن من الهجمات الصاروخية المكثفة وصد الهجمات الجوية وتدمير الأهداف البرية والغواصات. وتتميز "أرلي بيرك" بنظام المعلومات والتحكم القتالي متعدد الوظائف "Aegis"، الذي يجمع بين وسائل الكشف والاتصالات في السفينة، إضافة إلى منظومة الأسلحة والقتال.

    ويعد النظام الآلي مكونا هاما للدفاع الصاروخي الأمريكي، إذ أنه يمكن من إرسال السفينة للخدمة في أي مكان من المحيطات.

    سفن البحرية الروسية في أول بروفة للعرض العسكري البحري تكريما ليوم البحرية في كرونشتادت، سان بطرسبورغ، روسيا
    © Sputnik . Alexander Galperin
    لغة القوة في العمل... البحرية الروسية تجبر أمريكا على التراجع وتغيير التكتيك على الساحل السوري
    كما بدأت الولايات المتحدة في العام الماضي، بناء الجيل الرابع من مدمرة "جاك لوكاس". وسيتم الانتهاء من بنائه في عام 2024. وستحصل السفن الجديدة على المزيد من منصات الإطلاق العمودية لصواريخ "توماهوك" والصواريخ الموجهة المضادة للطائرات والغواصات. وستجهز السفنية بنوع جديد من الرادار "AN/SPY-6". ويعرف الجيل السابق من الرادار على أنه محطة ثلاثية الإحداثيات متعددة الوظائف مع هوائي شبكي متعدد المراحل. ويتمكن من مرافقة 250 هدفا في آن واحد وتوجيه الصواريخ إلى 20 هدفا، لكنه يعاني من عيب واحد أنه يرى الأهداف على مسافة بعيدة، لكنه "أعمى" عندما تحلق الأهداف على ارتفاع منخفض.

    ووفقا لخبراء المجلة الأمريكية "ديفينس نيوز" فإن قيادة البحرية الأمريكية ترد بذلك على ظهور أنواع واعدة من الصواريخ لدى روسيا والصين، لذلك خصصت ميزانية الدفاع الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات حتى عام 2020.

    وإذا تحدثنا عن روسيا، فمن الواضح، أن الحديث يدور عن منظومات الصواريخ "كاليبر" والصواريخ فرط صوتية الواعدة "تسيركون". وقد تم استخدام "كاليبر" من قبل الأسطول الروسي بنجاح ويتم في الوقت الحالي تثبيتها على جميع السفن والغواصات الجديدة تقريبا. وقد أثبتت المنظومة فعاليتها في القتال، عندما وجهت السفن الروسية عدة ضربات ضد مواقع إرهابيي "داعش" في سوريا.

    بينما تخضع الصواريخ الفرط صوتية "تسيركون" للاختبارات منذ عام 2016. وتصل سرعة "تسيركون" إلى 9 ماخ، أي حوالي 3500 م في الثانية. ويشكل مداه أكثر من ألف كم. ويستحيل على أي وسيلة اعتراض التمكن منه بسبب سرعته الكبيرة.

    ووفقا للخبراء العسكريين فإن صاروخ "تسيركون" يتميز بصفات فريدة، تعجز أي منظومات دفاع جوي، بما في ذلك "Aegis" الأمريكية، عن اعتراضه لأنها ببساطة ليست مصممة للتعامل مع الأهداف عالية السرعة.

    انظر أيضا:

    الكرملين يعلق على توجيه صواريخ "تسيركون" إلى الولايات المتحدة
    تسمية "مراكز لصنع القرار" في أمريكا الواقعة تحت مرمى صاروخ "تسيركون"
    أدميرال: البحرية الروسية يمكنها إطلاق 40 صاروخ "تسيركون" دفعة واحدة على أهداف أمريكية
    الكلمات الدلالية:
    الأسلحة الأمريكية الجديدة, صاروخ تسيركون, الأسلحة الروسية, كاليبر, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    الكوليرا...تحصد أرواح اليمنيين من جديد
    الكوليرا...تحصد أرواح اليمنيين من جديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك