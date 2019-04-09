"بطرس الأكبر" يطلق نيران المدفعية في بحر بارنتس

قام الطراد الصاروخي "بطرس الأكبر"، التابع للأسطول الشمالي، بإطلاق نيران المدفعية في بحر بارنتس، يوم الاثنين 8 نيسان/أبريل، ونجح في إصابة الهدف البحري.

وقال رئيس إدارة الإعلام، التابعة للأسطول الشمالي فاديم سيرغا: "إن وحدات المدفعية "أك-130" و"أك-630" قد شاركت في عمليات إطلاق النار، وفقا للسيناريو: معركة المدفعية مع سفن "العدو"، وتدمير الأهداف الصغيرة والألغام العائمة".

كما تدرب طاقم " بطرس الأكبر " على التعاون مع المروحيات المضادة للغواصات "كا-27".

وستكون المرحلة التالية من المناورات، التدريب على الدفاع من الغواصات والطائرات والمروحيات. كما ستجري السفينة تدريبات قتالية باستخدام الأسلحة العملية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطراد الصاروخي النووي "بطرس الأكبر"، أكبر سفينة غير حاملة للطائرات في العالم. وقد صممت لتدمير الأهداف البحرية الكبيرة والدفاع من الطائرات والغواصات. وتحمل على متنها أكثر أنظمة الأسلحة تقدما. وشارك الطراد في مناورات بحرية روسية واسعة النطاق وعدد من المناورات الدولية، بما في ذلك بحر الكاريبي.