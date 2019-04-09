إرسال درة صناعة الدفاع الروسية إلى الحدود الجنوبية

جرت العادة القيام إرسال المعدات العسكرية إلى وحدات قريبة من موقع تمركز الشركات المصنعة، لكن الوضع استثنائي لثمرة صناعة الدفاع الروسية.

ستكون المنطقة العسكرية الجنوبية من أول الأفواج الجوية، التي ستحصل على مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".

وتتجسد في "سو-57" أحدث تقنيات صناعة الدفاع الروسية. ويمكن أن تصل سرعة الطائرة إلى 2.6 ألف كم/الساعة ومدى الرحلة حوالي 4.3 ألف كم. وتتمكن "سو-57" من اكتشاف الأهداف الجوية على بعد مئات الكيلومترات ورصد 30 هدفا في آن واحد. ويتم تطوير صاروخ من طراز "جو-جو" فائق السرعة وطويل المدى "آر-37إم"، التي يتمكن من إصابة أهداف جوية عالية السرعة على مسافة تزيد عن 300 كم. وقد اجتازت المقاتلة الاختبار في ميادين الرماية وظروف القتال الحقيقية في سوريا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich مقاتلة روسية واعدة تعرض في سوق الشرق الأوسط

ويقوم نظام اعتماد الأسلحة لدى القوات الروسية على مرحلتين، أولا تصل النسخ التسلسلية إلى مركز اختبار الطيران الحكومي، التابع لوزارة الدفاع الروسية في أختوبينسك، حيث يتم التأكد من خصائص الطيران، من سرعة وحمولة وقدرة على المناورة.

ويتم بعد ذلك إرسال المعدات إلى مركز التدريب القتالي الرابع، حيث يعمل الطيارون المدربون مع تلك المعدات. ويتم التحقق من عمل إلكترونيات الطيران وأنظمة الأسلحة. ويتم وضع تكتيكات الاستخدام القتالي للطائرة، ومن ثم يتم إعداد دليل الطيران، ينص على توصيات حول كيفية التصرف في الحالات الطارئة.

ويبدأ تسليم الطائرة الجديدة إلى القوات المسلحة بعد اجتياز تلك المراحل. ويستمر العمل على تحسينها في الفوج، بالتعاون مع مهندسي الشركة المصنعة.

ويعتبر اعتماد معدات جديدة لتطويرها، أمر مشرف في القوات المسلحة. وعادة ما ترسل إلى المناطق الاستراتيجية.

© Sputnik . Kirill Kallinikov الكشف عن بعض أسرار المقاتلة "سو-57"

وتجري المحاولات في الغالب لإرسال المعدات الجديدة إلى الوحدات القريبة من الشركات المصنعة، ولذلك كان فوج الطيران رقم 120 في دومنا أول من حصل على طائرة " سو-30إس إم "، لأنه قريب نسبيا من إيركوتسك، حيث يتم إنتاجها. كما حصل فوج المقاتلات الـ23 على طائرة "سو-35"، لأنه يتمركز في قاعدة دزيمغي، القريبة من إقليم خاباروفسك. كما أن عملية إنتاج "سو-57" يجري في كومسومولسك نا أموري في إقليم خاباروفسك، وعلى الرغم من بعدها عن الحدود الجنوبية والقرم، لكنها ستكون حالة استثنائية وسترسل لحماية الحدود الجنوبية من روسيا.

ولن يكون من قبيل الصدفة حول المنطقة الجنوبية العسكرية على "سو-57"، إذ تغدو الأوضاع متوترة في هذا الاتجاه الاستراتيجي اليوم.

وقال القائد السابق للجيش الرابع في القوات الجوية الروسية فاليري غوربينكو لصحيفة "إزفيستيا" إن قيادة وزارة الدفاع تنظر في مسألة أفواج الطيران، التي ستعتمد الطائرات الجديدة، مؤكدا أن المعدات الجديدة ترسل في الدرجة الأولى إلى الاتجاهات الأكثر خطورة وحيث توجد الطائرات القديمة.

ومن الجدير بالذكر أن "سو-57" مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الخامس، مصممة لتحل محل "سو-27". وقد تم بناؤها باستخدام تكنولوجيا التخفي. ونفذت هذه المقاتلة أول طلعة جوية في عام 2010. وقد تم خلال هذه الفترة صنع 10 نماذج منها.