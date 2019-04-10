تسليح غواصات "أكولا" بصواريخ "كاليبر": إصابة حاملة الطائرات في الرشقة الواحدة

كشفت صحيفة عن فكرة تسليح غواصات روسية ضخمة من فئة "أكولا" بصواريخ جوالة (كروز) غير نووية.

ووفقا لتقدير أعده الأدميرال أوليغ بورتسيف، النائب الأول لرئيس أركان القوات البحرية الروسية سابقا، يمكن تسليح الغواصة الواحدة بـ200 صاروخ من طراز "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون".

وذكرت صحيفة روسية أن روسيا قامت بتغيير أسلحة 3 غواصات من فئة "نافاغا" في نهاية ستينات القرن الماضي، حيث تم إخلاؤها من الصواريخ البالستية، وحلت محلها 32 صاروخا جوالا من طراز "غرانات".

أما بالنسبة لغواصات "أكولا"، فإن تغيير أسلحتها قد يعطي مردودا أكبر بحسب جريدة "ميليتري ووتش ماغازين"، إذ يصبح بإمكان الغواصة التي تحمل 200 صاروخ "كاليبر" إبطال مفعول حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها إذا تمكنت من إطلاق صواريخها قبل اكتشافها.

يذكر أن النسخة المضادة للسفن لصاروخ "كاليبر" تطير بسرعة 3 ماخ (3 أمثال سرعة الصوت) وهو ما يعرقل اعتراضه.

كما يمكن تسليح غواصات "أكولا" بصواريخ "أونيكس" الأسرع من الصوت وصواريخ "تسيركون" الأسرع كثيرا من الصوت التي قارب اختبارها على النهاية.

وأشارت الجريدة إلى أن صواريخ "تسيركون" تتيح للغواصة مهاجمة السفينة المعادية على بعد كبير لا يتيح للسفن المعادية إطلاق صواريخها على الغواصة المهاجمة.